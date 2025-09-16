Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Champions League al via: ecco tutte le offerte di Sky

I pacchetti di Sky che includono la Champions League (185 partite su 203 a stagione): tutti i prezzi e data di scadenza.
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 set 2025
Martedì 16 settembre prende ufficialmente il via la nuova stagione di Champions League. La più importante competizione europea per club è una delle principali esclusive di Sky, che trasmetterà 185 partite su 203 da qui fino alla finale del prossimo anno.

Per l'occasione, Sky sta promuovendo diversi pacchetti in offerta:

  • Sky TV + Sky Sport + Ultra HD a 24,90 euro al mese invece di 51,90 euro al mese per 18 mesi (attivazione a 19 euro)
  • Sky TV + Sky Sport + Sky Calcio a 29,90 euro al mese invece di 59,90 euro al mese per 18 mesi valida solo online (attivazione a 19 euro)
  • Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport a 35,80 euro al mese invece di 81,80 euro al mese per 18 mesi (attivazione a 19 euro)
Vai alle offerte di Sky

sky champions league

Champions League: 185 partite su 203 a stagione in esclusiva su Sky

In occasione della prima giornata di Champions League, sui canali Sky Sport sarà possibile vedere l'esordio di tre squadre italiane: martedì 16 settembre, alle ore 21, la Juventus ospiterà a Torino i tedeschi del Borussia Dortmund; mercoledì 17 settembre, invece, trasferta proibitiva per l'Atalanta a Parigi contro i campioni in carica del PSG; alla stessa ora, in quel di Manchester, il Napoli affronterà i Citizen di Pep Guardiola, reduci dalla trionfale vittoria nel derby contro lo United.

Ecco l'intero calendario della prima giornata di Champions League 2025-2026 su Sky.

Martedì 16 settembre

  • 18.45: Athletic Bilbao-Arsenal su Sky Sport Uno con telecronaca di Nicola Roggero
  • 18.45: PSV-Union Saint Gilloise su Sky Sport Calcio con telecronaca di Christian Giordano
  • 21.00: Juventus-Borussia Dortmund su Sky Sport Uno con telecronaca di Stefano Borghi e commento tecnico di Giancarlo Marocchi
  • 21.00: Real Madrid-Marsiglia su Sky Sport Calcio con telecronaca di Antonio Nucera
  • 21.00: Tottenham-Villareal su Sky Sport Max con telecronaca di Paolo Ciarravano
  • 21.00: Benfica-Qarabag su Sky Sport Mix con telecronaca di Alessandro Sugoni

Mercoledì 17 settembre

  • 18.45: Olympiacos-Pafos su Sky Sport Calcio con telecronaca di Elia Faggion
  • 18.45: Sparta Praga-Bodoe Glimt su Sky Sport Arena con telecronaca di Calogero Destro
  • 21.00: PSG-Atalanta su Sky Sport Uno con telecronaca di Federico Zancan e commento tecnico di Luca Marchegiani
  • 21.00: Liverpool-Atletico Madrid su Sky Sport Calcio con telecronaca di Massimo Marianella e commento tecnico di Lorenzo Minotti
  • 21.00: Bayern Monaco-Chelsea su Sky Sport Max con telecronaca di Pietro Nicolodi
Vai alle offerte di Sky

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

