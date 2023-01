Centralino virtuale VoIP: Ehiweb, grandi novità per il 2023

Uno storico protagonista del mondo dei centralini VoIP in Italia ha annunciato in queste ore sostanziali novità nel proprio servizio. Si tratta di Ehiweb, nome che si è già imposto da tempo tra i più apprezzati provider per connessioni in fibra, che da breve ha aperto le porte anche al mercato mobile e che ora compie un fondamentale passo in avanti anche sul fronte della "Voice over IP".

Tutto il VoIP di Ehiweb

La grande novità sta nel fatto che il gruppo ha completamente incentrato il servizio sulle proprie risorse ed infrastrutture, potendo ora avere un sistema completamente proprietario ed in pieno controllo. Così facendo Ehiweb è in grado di assicurare quel grado di qualità che il gruppo pretende per le proprie offerte, facendo fede ad un brand che da sempre intende distinguersi proprio in termini di efficienza ed assistenza.

Questo cambiamento non si riflette soltanto sulla qualità del servizio: la profonda integrazione del sistema consente infatti di rendere più organica l'offerta, riducendo fortemente i tempi di avvio e mettendo a disposizione migrazioni istantanee con (a partire dal mese di marzo) tempi di portabilità non superiori a soli 3 giorni:

La nostra nuova centrale VoIP ci permetterà, per esempio, di migrare nello stesso momento la linea telefonica e la linea internet dei clienti che passano a noi con entrambi i servizi.

Il centralino virtuale di Ehiweb

L'adozione di un centralino VoIP virtuale può essere un vero e proprio game changer per aziende, eventi e qualunque entità registri un alto traffico di chiamate. I vantaggi, infatti, sono intessuti su un duplice binario: da una parte v'è tutto quel che concerne la convenienza economica, con risparmi di altissimo tenore che cambiano radicalmente le voci a bilancio per il sostentamento delle proprie comunicazioni, sia verso l'esterno che in un contesto interno; dall'altra v'è il beneficio di una organizzazione esemplare delle comunicazioni, con molte opzioni aggiuntive e grande elasticità dovuta alla natura cloud del sistema.

Non serve acquistare né mantenere alcuna infrastruttura, nessun hardware, né personale dedicato: una volta correttamente impostato il centralino VoIP, infatti, tutto dipende semplicemente dalla bontà della propria connessione. La configurazione è rapida ed i vantaggi ottenibili sono moltissimi, tali da cambiare completamente il proprio modo di comunicare e fornendo una serie di funzioni aggiuntive che impreziosiscono, e vanno ad efficientare, il proprio modo di stare sul mercato.

Questi alcuni dei vantaggi fondamentali che un centralino VoIP come VivaVox di Ehiweb è in grado di mettere a disposizione:

Menu vocale con selezione automatica

Un vero e proprio menu consente di indicare le proprie necessità con digitazione a tastiera, offrire informazioni e direzionare il traffico verso gli interni giusti sulla base delle necessità espresse dal chiamante;

Impostazione delle code di attesa

Possibilità di gestire tempistiche, orari, attivazioni/disattivazioni e priorità delle code di attesa, avendo così inoltre gli strumenti per gestire al meglio un alto numero di chiamate contemporanee senza lasciar disattesa alcuna richiesta;

Gestione delle fasce orarie di apertura

L'apertura del centralino può essere manuale, ma la sua automazione consente una gestione più semplificata, l'assenza di dimenticanze e la piena efficienza di erogazione del servizio;

Inoltro di chiamata tra interni o verso l'esterno

In quanto "centralino", VivaVox può gestire ogni singola chiamata secondo regole predefinite, potendo alternativamente direzionare le chiamate sia verso gli interni che verso numeri esterni: la comunicazione non segue il dispositivo, ma la persona;

Segreteria telefonica e invio di messaggi vocali via mail

Quando il centralino non abilita chiamate, può alternativamente abilitare una segreteria telefonica in grado di raccogliere richieste anche fuori orario;

Chat tra gli utenti del centralino

Quella che è una rete interna di contatti può diventare una rete utile per comunicazioni immediate senza dover passare per strumenti e sistemi terzi: tutto resta interno, con i messaggi che vengono recapitati sempre e comunque alla persona richiesta senza mai perdere alcun contatto;

Videocall e APP per smartphone

Una semplice app per smartphone consente di abilitare o disabilitare la propria presenza sulla rete VoIP, consentendo così al centralino di inoltrare una chiamata, registrarne un messaggio o respingerne la comunicazione informando dell'impossibilità della stessa. Tutto può essere gestito sia centralmente che dai singoli "client" attivi;

Statistiche e registrazione delle telefonate

Tracciare, registrare e organizzare le chiamate sulla base delle statistiche di attività è un modo intelligente per far crescere in modo equilibrato il proprio centralino, senza inefficienze e senza sprechi, basando ogni decisione sulle informazioni legate alle chiamate registrate in entrata o uscita;

Multisede per diversi uffici o lavoratori in smart working

Non conta dove sia l'azienda o il lavoratore: il centralino è in cloud e questo consente di virtualizzare qualsiasi elemento geografico in favore di una perfetta gestione di ogni account, ogni funzione, ogni chiamata ed ogni servizio;

Pannello di controllo gestibile in autonomia

L'intero centralino può essere organizzato e personalizzato a partire da un comodo pannello di controllo che permette l'accesso ad ogni singolo parametro.

Tariffe

Quanto può costare tutto ciò, al netto dei risparmi che già si possono annoverare in termini di hardware, manutenzione e consumi di un un centralino fisico? Si parte da soli 29,95€/mese, potendo dimensionare il centralino alle proprie necessità con massima ottimizzazione dei costi. Ogni chiamata ed ogni redirect interno è privo di qualsiasi costo, potendo così snellire pesantemente gli oneri di tutta quella che è la comunicazione aziendale.

Sfruttando l'offerta VivaVox Flat Business è inoltre possibile telefonare in tutta Italia con tariffe che partono da 19,95 euro/mese e che sono calibrate sul numero dei canali attivi (utili per abilitare uno specifico numero massimo di conversazioni contemporanee). Sulla base di questo costo di abbonamento si potranno portare avanti chiamate gratuite in tutto e per tutto, senza tariffe al minuto e senza scatti alla risposta, tanto su numeri fissi quanto su telefonia mobile.