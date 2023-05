C'è un SumUp per tutti: ecco i POS senza canone da 39 euro

Il POS: croce e delizia di esercenti e commercianti, tra dubbi e abbonamenti costosi. Negli anni, fortunatamente, i dispositivi per i pagamenti elettronici sono diventati accessibili a tutti, senza nemmeno dover spendere cifre esagerate o sottoscrivere vincoli contrattuali. Tra i più famosi c'è SumUp, uno dei pochi provider che offre terminali POS a commissione: nessun canone mensile né di noleggio del terminale, solo una piccola percentuale a transazione. Non ci sarà bisogno nemmeno di aprire un nuovo conto corrente, perché puoi utilizzare le tue coordinate bancarie già esistenti per ricevere i versamenti.

I prezzi del terminale, che sono una tantum, partono da soli 39 euro per SumUp Air, che diventano 44 nella sua versione con base di ricarica. Poi c'è SumUp Solo a 79 euro e corredato di stampante a 129 euro.

Perché SumUp è il POS giusto

Nessun contratto vincolante, nessun canone, paghi solo quando ricevi un pagamento. Queste le caratteristiche principali di SumUp, ma i vantaggi sono molti di più. Ecco tre motivi per cui SumUp è il POS giusto per la tua attività:

Funziona in autonomia : non importa se utilizzi una connessione Wi-Fi oppure un dispositivo con dati mobili integrati, perché i POS SumUp possono essere utilizzati in mobilità, in qualsiasi momento e luogo;

: non importa se utilizzi una connessione Wi-Fi oppure un dispositivo con dati mobili integrati, perché i POS SumUp possono essere utilizzati in mobilità, in qualsiasi momento e luogo; Efficienza : prezzo accessibile e configurazione rapida e intuitiva rendono SumUp un ottimo alleato di commercianti ed esercenti. Bastano pochi minuti e potrai iniziare ad accettare pagamenti con il tuo lettore in pochissimi minuti;

: prezzo accessibile e configurazione rapida e intuitiva rendono SumUp un ottimo alleato di commercianti ed esercenti. Bastano pochi minuti e potrai iniziare ad accettare pagamenti con il tuo lettore in pochissimi minuti; Multifunzionalità: puoi usare l'applicazione gratuita SumUp oppure direttamente lo schermo del tuo dispositivo POS per dare libero sfogo alla tua creatività: realizza cataloghi, monitora transazioni e tanto altro con una semplicità disarmante.

SumUp è chiaro e trasparente con i suoi prezzi. Oltre al pagamento una tantum del terminale, dovrai sostenere soltanto una piccola commissione per ogni transazione accettata, pari all'1,95%. Il denaro verrà poi depositato direttamente sul tuo conto bancario entro 2-3 giorni. Hai due opzioni a disposizione per ricevere i versamenti: puoi scegliere se inserire le tue coordinate bancarie personali oppure utilizzare il conto aziendale gratuito di SumUp, che richiede pochi minuti di configurazione.

I vantaggi di quest'ultima opzione sono notevoli: potrai ricevere l'accredito già dal giorno successivo, inclusi fine settimana e festività, otterrai una carta Mastercard gratuita per le tue spese aziendali e potrai anche inviare bonifici bancari in euro immediati e senza commissioni nell'area SEPA.

Scegli il POS SumUp che fa al caso tuo e inizia subito a ricevere pagamenti in modo semplice, veloce e completamente trasparente. I prezzi partono da soli 39 euro: un vero affare, considerando che SumUp non ti chiederà mai alcun canone, né mensile né annuale.

