CCleaner Professional in sconto: più velocità e sicurezza per il PC

Chi utilizza un computer Windows da tempo sa quanto le prestazioni possano peggiorare con il passare dei mesi. Sono tanti i fattori che possono incidere sulla velocità di navigazione: tra questi, file inutili, software non aggiornati e attività in background.
La soluzione per rivitalizzare il tuo PC si chiama CCleaner Professional, ora disponibile in offerta per un anno su 1 PC a 35,96 euro invece di 44,95 euro, con garanzia di rimborso entro 30 giorni.
Tutte le funzioni di CCleaner Professional per migliorare il PC
CCleaner si occupa di eliminare file temporanei, cache e impostazioni superflue che occupano spazio sul disco e rallentano il sistema.
Il piano Professional offre una gestione completa del sistema da un'unica interfaccia. Il software include un controllo di integrità che analizza il sistema, individua criticità e propone interventi mirati per migliorare le prestazioni e allungare la vita del computer.
A questo si affianca l'aggiornamento automatico del software, per mantenere i programmi sempre alla versione più recente. Così si abbassa il rischio di vulnerabilità e falle di sicurezza.
Una delle novità più rilevanti introdotte dal team di Ccleaner è la funzione Ottimizzazione prestazioni, introdotta nella versione 6, che sospende automaticamente le attività in background non essenziali. Tra le funzioni più apprezzate c'è anche la pulizia programmata, che permette di pianificare operazioni di manutenzione periodiche senza dover intervenire manualmente.
Non manca un intervento mirato sull'avvio del computer: disattivando i programmi non necessari all'accensione, il PC risulta più rapido fin dai primi secondi. Il tutto è completato da un servizio di assistenza prioritaria, che garantisce supporto dedicato per qualsiasi dubbio legato al prodotto o all'abbonamento.
Per approfittare della promozione in corso, basta andare sul sito di CCleaner.
