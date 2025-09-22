CCleaner: prestazioni ottimizzate per il tuo PC con sconti fino al 20%

CCleaner Professional si conferma uno degli strumenti più apprezzati per la manutenzione dei sistemi Windows.
La nuova versione, disponibile con uno sconto del 20% sul sito ufficiale, permette di acquistare la licenza annuale per un PC a soli 35,96€ invece di 44,95 €, con la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Vediamo nel dettaglio cosa include il pacchetto proposto da CCleaner.
Tutti i servizi inclusi nel pacchetto di CCleaner
La suite integra funzionalità avanzate per migliorare le prestazioni del computer in modo semplice e immediato. L'opzione di Ottimizzazione prestazioni blocca automaticamente le attività in background che consumano risorse senza essere necessarie, garantendo maggiore reattività durante l'uso quotidiano. Grazie al Controllo integrità, è possibile analizzare e correggere i problemi principali del PC da un'unica schermata, prolungandone così la durata nel tempo.
La sicurezza resta al centro dell'esperienza offerta da CCleaner: con Aggiornamento software si installano le patch più recenti in un solo clic, chiudendo potenziali falle sfruttabili dagli hacker. Allo stesso tempo, la funzione di Protezione della privacy rimuove tracker e dati di navigazione indesiderati, impedendo agli inserzionisti di monitorare le attività online. Non manca la Pulizia programmata, che consente di automatizzare le operazioni di manutenzione, e la Pulizia intelligente, che elimina i dati di esplorazione al termine delle sessioni sul browser.
Oltre a liberare spazio eliminando file superflui e a velocizzare l'avvio del sistema disabilitando programmi inutili, CCleaner Professional offre anche assistenza prioritaria, garantendo risposte rapide dal supporto tecnico in caso di dubbi o difficoltà.
Con questa offerta attivabile sul sito ufficiale del software, CCleaner si propone come alleato ideale per chi desidera un PC Windows più veloce, sicuro e performante, combinando manutenzione, protezione e semplicità d'uso.
