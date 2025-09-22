Nessun risultato. Prova con un altro termine.
CCleaner: prestazioni ottimizzate per il tuo PC con sconti fino al 20%
Il tuo PC è lento e vuoi velocizzarlo? Con CCleaner è un'operazione straordinariamente semplice: provalo in sconto del 20%.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 22 set 2025
Link copiato negli appunti

CCleaner Professional si conferma uno degli strumenti più apprezzati per la manutenzione dei sistemi Windows.

La nuova versione, disponibile con uno sconto del 20% sul sito ufficiale, permette di acquistare la licenza annuale per un PC a soli 35,96€ invece di 44,95 €, con la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Vediamo nel dettaglio cosa include il pacchetto proposto da CCleaner.

Vai all'offerta di CCleaner

Tutti i servizi inclusi nel pacchetto di CCleaner

La suite integra funzionalità avanzate per migliorare le prestazioni del computer in modo semplice e immediato. L'opzione di Ottimizzazione prestazioni blocca automaticamente le attività in background che consumano risorse senza essere necessarie, garantendo maggiore reattività durante l'uso quotidiano. Grazie al Controllo integrità, è possibile analizzare e correggere i problemi principali del PC da un'unica schermata, prolungandone così la durata nel tempo.

La sicurezza resta al centro dell'esperienza offerta da CCleaner: con Aggiornamento software si installano le patch più recenti in un solo clic, chiudendo potenziali falle sfruttabili dagli hacker. Allo stesso tempo, la funzione di Protezione della privacy rimuove tracker e dati di navigazione indesiderati, impedendo agli inserzionisti di monitorare le attività online. Non manca la Pulizia programmata, che consente di automatizzare le operazioni di manutenzione, e la Pulizia intelligente, che elimina i dati di esplorazione al termine delle sessioni sul browser.

Oltre a liberare spazio eliminando file superflui e a velocizzare l'avvio del sistema disabilitando programmi inutili, CCleaner Professional offre anche assistenza prioritaria, garantendo risposte rapide dal supporto tecnico in caso di dubbi o difficoltà.

Con questa offerta attivabile sul sito ufficiale del software, CCleaner si propone come alleato ideale per chi desidera un PC Windows più veloce, sicuro e performante, combinando manutenzione, protezione e semplicità d'uso.

Vai all'offerta di CCleaner

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

