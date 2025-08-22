Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

CCleaner: il modo più semplice per ridare vita al tuo PC, ora in offerta

Il tuo PC è diventato lento? Non devi cambiarlo: velocizzalo con CCleaner. Tra i piani più consigliati c'è quello Premium, ora in sconto.
CCleaner: il modo più semplice per ridare vita al tuo PC, ora in offerta
Il tuo PC è diventato lento? Non devi cambiarlo: velocizzalo con CCleaner. Tra i piani più consigliati c'è quello Premium, ora in sconto.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 22 ago 2025
Link copiato negli appunti

Dopo un paio d'anni dall'acquisto, capita spesso che un computer inizi a mostrare segni di cedimento: tempi di avvio più lunghi, navigazione poco fluida, surriscaldamenti improvvisi o difficoltà nell'eseguire applicazioni più pesanti.

In questi casi, la reazione più comune è pensare subito a comprare un nuovo dispositivo, specialmente se ci si imbatte in una promozione interessante. Tuttavia, l'acquisto di un PC comporta una spesa rilevante e non sempre è davvero necessario.

Una valida alternativa è riportare il proprio computer vicino alle prestazioni originali attraverso strumenti di ottimizzazione avanzata. Tra i software più noti in questo campo spicca CCleaner, da anni un punto di riferimento anche per chi non è esperto di informatica. Ora tutti i suoi piani di abbonamento sono in offerta: nelle prossime righe andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le sue caratteristiche.

Vai alle offerte di CCleaner

Come CCleaner velocizza il tuo PC

In particolare, la suite CCleaner Premium rappresenta la soluzione più completa: include CCleaner Professional Plus, lo strumento che consente di velocizzare il PC fino al 34% e di aumentare la durata della batteria del 30%, oltre alla funzionalità Kamo e al supporto tecnico premium.

Oggi l'abbonamento annuale è disponibile in offerta a 71,96€, grazie a uno sconto del 20%. Secondo le stime, 9 utenti su 10 riescono così a rimandare l'acquisto di un nuovo computer, con un notevole risparmio economico.

Tra gli extra più interessanti spicca proprio Kamo, software progettato per la privacy online: invece di limitarsi a bloccare i tracker, li depista fornendo dati falsi e sfrutta una connessione privata basata sul protocollo VPN WireGuard.

Questa promozione è attiva solo per un periodo limitato sul sito ufficiale di CCleaner: un'occasione concreta per migliorare le prestazioni del tuo PC senza cambiarlo.

Vai alle offerte di CCleaner
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

NordLayer: protezione VPN avanzata per aziende di ogni dimensione, a piccolo prezzo
Antivirus

NordLayer: protezione VPN avanzata per aziende di ogni dimensione, a piccolo prezzo
La VPN più semplice di sempre: con Surfshark risparmi fino all’86%
Antivirus

La VPN più semplice di sempre: con Surfshark risparmi fino all’86%
Basta annunci e pop up: c'è CleanWeb di Surfshark a 1,99€/mese
Antivirus

Basta annunci e pop up: c'è CleanWeb di Surfshark a 1,99€/mese
Elimina numero, indirizzo ed email ovunque online grazie a Incogni: scopri le promo
Antivirus

Elimina numero, indirizzo ed email ovunque online grazie a Incogni: scopri le promo