Cathie Wood alza il target del Bitcoin

Il CEO di Ark Invest, sottolineando la crescente importanza dell'adozione istituzionale di Bitcoin, ha alzato l'obiettivo di BTC entro il 2030 a 3,8 milioni di dollari. Tether sta già beneficiando delle sue partecipazioni, guadagnando oltre 3,52 miliardi di dollari nel primo trimestre grazie alle sue partecipazioni in BTC e oro. Nel frattempo, NuggetRush è in testa a tutti i migliori altcoin per guadagni, con un rialzo di oltre il 50% nell'ultima settimana.

NuggetRush (NUGX) attira i maggiori investitori con un aumento del prezzo

NuggetRush(NUGX) si è fatto notare come gioco rivoluzionario durante la sua ICO di criptovalute, raccogliendo con successo oltre 3,8 milioni di dollari. Da allora, il suo token ERC20, NUGX, è stato quotato ed è partito alla grande. Mentre molte criptovalute sono in difficoltà, il prezzo di NUGX è passato da 0,020 $ a 0,0311 $.

Oltre all'impennata del prezzo del 55%, tutti gli altri parametri di NuggetRush sono aumentati.Il valore totale bloccato (TVL) di NuggetRush è in aumento.In una sola settimana, il TVL è salito a 250.000 $, rendendo NuggetRush uno dei nuovi progetti DeFi con la crescita più rapida.

Allo stesso modo, il volume di scambi di NUGX è in aumento. Questi dati dimostrano che gli investitori stanno iniziando a notare NuggetRush.Il motivo principale è l'entusiasmante mondo virtuale che si può guadagnare grazie al suo mondo virtuale, NuggetRush, che ricrea la corsa all'oro.

I giocatori inizieranno il gioco come minatori artigianali con gli strumenti minerari più elementari. Man mano che i giocatori completano le sfide e i compiti per guadagnare ricompense, possono costruire le loro operazioni minerarie. Le ricompense si presentano sotto forma di gemme rare, oggetti di gioco, NFT popolari e token ERC20. Man mano che la piattaforma raccoglie nuovi membri, gli analisti sono ottimisti sul fatto che NUGX possa raggiungere il picco di 1,00 $ nel 2024.

Cathie Woods alza il target di Bitcoin (BTC) a 3,8 milioni di dollari

Mentre molti si aspettavano che l'halving di Bitcoin avrebbe rappresentato la svolta per la criptovaluta di spicco, Cathie Woods ritiene che gli investimenti istituzionali saranno il motore principale. L'amministratore delegato di Ark Invest ha aumentato il suo obiettivo per Bitcoin a 3,8 milioni di dollari entro il 2030.

Secondo Cathie, Bitcoin potrebbe raggiungere questo obiettivo se gli investitori istituzionali allocassero un po' più del 5% dei loro portafogli al BTC. Il suo precedente obiettivo era stato fissato a 2,3 milioni di dollari, ma il recente successo degli ETF ha portato le istituzioni nel mercato delle criptovalute.

Tether genera 4,5 miliardi di dollari nel primo trimestre

Tether, l'emittente della più grande stablecoin, USDT, nella sua attestazione del primo trimestre ha riportato profitti per oltre 4,52 miliardi di dollari. Tether ha generato profitti per 1 miliardo di dollari grazie agli interessi maturati sui titoli del Tesoro americano. Nonostante ciò, gran parte dei profitti sono stati generati dalle sue partecipazioni in Bitcoin e oro.

Secondo il rapporto Q1 di Tether, 3,52 miliardi di dollari di profitto della società derivano dai guadagni finanziari su Bitcoin e oro. Attualmente la società detiene oltre 4,38 miliardi di dollari di BTC. La società continua a sostenere che BTC è una buona criptovaluta da acquistare, aggiungendo 8.888 monete BTC il 31 marzo.

Considerazioni finali

Sebbene la previsione di Cathie Wood possa sembrare immensa, i crescenti profitti di Tether derivanti dalle sue partecipazioni in BTC confermano il motivo per cui le istituzioni sono sempre più interessate all'asset. Un altro asset che sta rapidamente guadagnando popolarità come una delle migliori criptovalute da acquistare è NuggetRush, grazie alla sua forza nel mercato ribassista e all'entusiasmante struttura dei premi della sua piattaforma GameFi.

