Cassa JBL impermeabile e con 12 ore di batteria in maxi sconto

JBL è un'azienda leader nella produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, viene applicato, in occasione del Black Friday, uno sconto del 40% sulla sua cassa bluetooth (Flip 6) che viene venduta ad 89,99€.

Cassa JBL ad un prezzo bassissimo per il Black Friday

JBL Flip 6 è il diffusore Bluetooth portatile che unisce potenza sonora e design versatile, perfetto per accompagnarti in ogni occasione. Dotato di JBL Pro Sound e di un sistema di altoparlanti a 2 vie, offre un suono stereo potente e cristallino, con bassi profondi che esaltano ogni genere musicale.

Grazie alla connettività Bluetooth, puoi collegare in modalità wireless fino a due smartphone o tablet, rendendo semplice e immediato il controllo della musica. Con l’app JBL Portable, puoi ottimizzare la tua esperienza audio personalizzando l’equalizzazione secondo le tue preferenze.

La modalità JBL PartyBoost permette di portare la festa a un livello superiore: collega il Flip 6 a due o più altoparlanti JBL compatibili per un suono sincronizzato e ancora più avvolgente. Con una batteria che garantisce fino a 12 ore di riproduzione continua con una sola carica, il divertimento è assicurato senza interruzioni.

Il design del JBL Flip 6 è pensato per adattarsi a ogni ambiente. Compatto, portatile e vivace, è disponibile in una gamma di colori accattivanti che si abbinano al tuo stile. Inoltre, grazie alla resistenza IP67, è impermeabile e resistente alla polvere, rendendolo ideale per giornate in piscina, avventure al parco o feste in spiaggia.

Oggi, su Amazon, viene applicato, in occasione del Black Friday, uno sconto del 40% sulla cassa bluetooth JBL Flip 6 che viene venduta ad 89,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.