Cassa JBL GO 3: portatile, resistente e con audio al top (-33%)

JBL è un'azienda premium nella produzione di dispositivi per l'audio e oggi, su Amazon, in occasione dell'ultimo giorno di Black Friday, la sua cassa bluetooth, la GO 3, viene messa in offerta con uno sconto del 33% per un costo finale di 29,99€.

Maxi promo Amazon: cassa JBL GO 3 al 33% di sconto

La JBL GO 3 è la cassa Bluetooth perfetta per chi cerca qualità audio e portabilità in un unico dispositivo. Grazie al JBL Pro Sound, offre un suono potente con bassi corposi, ideale per godersi la musica ovunque tu sia.

Il design compatto e portatile è uno dei punti di forza di questa cassa. Le dimensioni ridotte la rendono facilmente trasportabile, mentre i tessuti variopinti e gli inserti espressivi le conferiscono un look moderno e di tendenza, perfetto per ogni occasione. Nonostante il formato tascabile, la JBL GO 3 garantisce un suono audace e di alta qualità, permettendoti di riprodurre in streaming wireless la tua musica preferita dal tuo smartphone o tablet.

La resistenza all’acqua e alla polvere, certificata IPX67, rende la JBL GO 3 un accessorio affidabile in qualsiasi contesto. Che tu sia in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia, puoi ascoltare la tua playlist preferita senza preoccupazioni.

Con una batteria ricaricabile che assicura fino a 5 ore di autonomia, potrai goderti la tua musica senza interruzioni. Inoltre, la connessione Bluetooth garantisce uno streaming senza fili facile e stabile con tutti i dispositivi compatibili. La JBL GO 3 combina perfettamente stile, praticità e prestazioni, diventando il compagno ideale per chi non vuole rinunciare a un suono di qualità, anche in movimento.

Oggi, su Amazon, in occasione dell'ultimo giorno di Black Friday, la cassa bluetooth JBL, la GO 3, viene messa in offerta con uno sconto del 33% per un costo finale di 29,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.