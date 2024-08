Cassa Bose impermeabile, compatta e con un suono di qualità PREMIUM (-29%)

Bose è un'azienda leader nell'ambito della produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, la cassa targata proprio Bose viene messa in mega sconto del 29% per un costo finale e totale di 91,99€.

Porta la cassa Bose in piscina e ascolta i tuoi brani preferiti

La cassa Bose SoundLink Micro è la soluzione ideale per chi cerca un suono potente in un formato compatto. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo diffusore Bluetooth produce un suono forte e chiaro, con bassi incredibilmente profondi grazie al trasduttore appositamente progettato e ai radiatori passivi che garantiscono un audio nitido e bilanciato.

Il design della cassa include un cinturino resistente agli strappi in silicone, che permette di agganciare facilmente il diffusore allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio della bicicletta. Questo pratico cinturino protegge il diffusore da urti e vibrazioni, rendendolo ideale per l'uso in movimento.

Pensato per resistere alle condizioni più difficili, il SoundLink Micro è un diffusore robusto per esterni. Realizzato con materiali resistenti, tra cui un rivestimento in gomma di silicone, è protetto da ammaccature, incrinature e graffi. La sua morbida finitura non mostra quasi mai segni di usura, mantenendo un aspetto sempre nuovo.

La certificazione impermeabile IP67 del SoundLink Micro garantisce una protezione totale contro polvere, acqua e temperature estreme. Questo diffusore è stato testato rigorosamente per resistere a liquidi e altre sostanze, offrendo prestazioni affidabili in qualsiasi situazione. Dotato di una batteria a lunga durata, il SoundLink Micro permette di ascoltare fino a 6 ore di musica con una singola carica.

