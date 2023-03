Carta YOU: facile da attivare e assistenza sempre al tuo fianco

Le carte di credito attuali, come è facile comprendere, si affidano alle nuove tecnologie per fornire servizi sempre migliori.

Ciò è, senza ombra di dubbio, un pregio notevole. Nonostante ciò, chi ha difficoltà a districarsi con computer e smartphone, può avere grandi difficoltà quando si tratta di richiedere la carta o di ottenere adeguato supporto.

Tutto ciò rende alcune piattaforme poco accessibili, visto che il potenziale richiedente non si sente sicuro nella richiesta e nell'utilizzo dello strumento di pagamento.

Esiste dunque un servizio in grado di garantire un'attivazione alla portata di tutti e di offrire un'assistenza degna di tale nome? La risposta a questa domanda è Carta YOU.

Attivazione rapida e assistenza di prim'ordine: solo alcuni dei vantaggi di Carta YOU

Richiedere Carta YOU significa avere a che fare con pratiche burocratiche minime.

Basta compilare l'apposito form e, se la richiesta viene accettata, la carta verrà recapitata del giro di pochi giorni al richiedente.

Allo stesso tempo, Banca Advanzia offre un servizio di assistenza clienti di livello elevato. Al di là dell'ampia sezione FAQ sul sito ufficiale, la piattaforma offre un numero telefonico per un contatto diretto e una casella di posta elettronica, per richieste meno urgenti.

Se tutto ciò non basta, poi, Carta YOU propone anche altri vantaggi a dir poco convincenti.

La mancanza di un canone annuale per il mantenimento della stessa è, senza ombra di dubbio, un fattore apprezzabile. Non da meno è la possibilità di effettuare prelievi ATM, in Italia e all'estero, senza costi.

La possibilità di ottenere pagamenti differiti, così come di usufruire dell'assicurazione viaggi collegata a Carta YOU, rendono ancora più conveniente il tutto.

Infine, meritano due parole le precauzioni per tutelare i consumatori lato sicurezza.

Si parla di soluzioni come il chip EMV, il sistema Mastercard Secure Code e altre funzionalità focalizzare sulla tutela del cliente: tutto ciò che serve per utilizzare la carta in totale relax.

