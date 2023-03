Carta Verde American Express (in plastica riciclata): primo anno gratis

Hai mai desiderato avere una carta di credito di alto livello, in grado di soddisfare tutte le tue esigenze finanziarie, e che al tempo stesso ti aiuti a proteggere l'ambiente? La risposta è semplice: scegli Carta Verde American Express, la soluzione perfetta per coloro che vogliono contribuire alla tutela del pianeta senza compromettere la qualità dei servizi finanziari offerti.

Carta Verde American Express, infatti, è realizzata con il 85% di plastica riciclata, il che la rende un prodotto a impatto ambientale zero a 360 gradi. Non solo stai facendo la scelta giusta per la tua vita finanziaria, ma stai anche dimostrando di avere una forte responsabilità nei confronti del nostro pianeta. Inoltre, con l'attuale promozione in corso, puoi beneficiare di un anno di canone gratuito e pagare solo 6,50 euro al mese a partire dal secondo anno.

Ecco tutti i vantaggi della carta

La nuova Carta di Credito Verde American Express rappresenta un'opportunità unica per te di fare la differenza per il pianeta, senza rinunciare ai vantaggi finanziari. Non è solo - infatti - è un'opzione ecologica, ma è anche una carta di credito che offre numerosi benefici personali. Puoi godere di una linea di credito personalizzata fino a 12.500 euro, protezione antifrode in caso di uso illecito della carta da parte di terzi e protezione d’acquisto per 90 giorni fino a 1.300 euro sugli acquisti effettuati con Carta, in caso di furto o danneggiamento del bene.

Inoltre, il servizio Express Cash ti consente di prelevare denaro contante da oltre 500.000 sportelli Bancomat in tutto il mondo, di cui oltre 20.000 in Italia, in caso di emergenza. E se sei un viaggiatore, apprezzerai sicuramente la copertura assicurativa contro inconvenienti e infortuni da viaggio, insieme a Global Assist che offre un servizio di assistenza immediata 24 su 24 per consulenze mediche e legali di emergenza all'estero, oltre a un anticipo di denaro fino a 500 euro.

Inoltre, con Amex Offers potrai risparmiare ogni mese grazie alle offerte esclusive per i tuoi acquisti. E se hai bisogno di assistenza, il servizio clienti è a tua disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, basterà una telefonata. Con Carta Verde American Express avrai l'opportunità di iscriverti al Club Membership Rewards e accumulare punti con ogni spesa effettuata. Questi punti potrai utilizzarli per richiedere sconti shop e ridurre (fino ad azzerare) il saldo del tuo conto Carta, sconti Safekey, Travel oppure scegliere tra i premi del catalogo a disposizione.

Come richiedere Carta Verde American Express

È possibile richiedere la carta contactless con plastica riciclata di American Express e ottenere un anno di canone gratuito tramite una procedura semplice e diretta. Tuttavia, è necessario verificare di soddisfare i seguenti requisiti:

Essere maggiorenne

Essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano

Avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA. L’IBAN non deve corrispondere ad una carta prepagata

Avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. American Express potrà richiedere prova del reddito indicato

Una volta accertata la propria eleggibilità, è possibile effettuare la richiesta della carta, collegandosi a questo link. In fase di richiesta, è necessario avere a disposizione le informazioni bancarie (IBAN, nome della banca e anno di apertura del conto), un documento di identità in corso di validità (carta d'identità, passaporto o patente) e il codice fiscale (o, in alternativa, la carta d'identità elettronica o la tessera sanitaria).

