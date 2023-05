Carta regalo IKEA fino a 100€ gratis: tua se apri un Conto Sella

Dalla collaborazione tra Banca Sella e l'iconica azienda svedese IKEA, ecco una nuova promozione da non perdere: tutti i nuovi clienti che aprono un Conto Sella riceveranno una carta regalo IKEA del valore fino a 100 euro completamente gratis. Non solo avrai un fantastico bonus da spendere per i tuoi interessi, ma avrai anche accesso a un conto corrente digitale che ti offrirà tutti i vantaggi di una banca tradizionale, ma con un'esperienza utente semplice e intuitiva.

Puoi scegliere tra tre piani adatti alle tue esigenze. Il piano "Start", il più economico, ha un canone mensile di soli 1,50 euro al mese, in promozione a costo zero per tre mesi. Se desideri vantaggi più complessi e spese aggiuntive, il piano "Premium" è disponibile a soli 5 euro al mese. Infine, se vuoi condividere le spese con amici e parenti, il piano "Circle" è perfetto per te, a soli 8 euro al mese.

Ma ecco la ciliegina sulla torta: con tutti e tre i piani potrai godere di prelievi gratuiti illimitati dagli ATM Sella, bonifici online gratuiti e illimitati in Italia e nei Paesi SEE, una carta di debito gratuita con IBAN italiano e una serie di funzionalità aggiuntive come il salvadanaio digitale, le statistiche finanziarie e l'invio di denaro. Inoltre, avrai la possibilità di collegare conti di altre banche per tenere tutto sotto controllo.

Come richiedere la tua carta regalo IKEA gratuita? È facilissimo: apri online un Conto Sella Start, Premium o Circle entro giugno e accredita lo stipendio entro il 5 luglio. Il valore della carta dipenderà dal tipo di conto che apri: se scegli il piano Start, riceverai una carta regalo IKEA del valore di 50 euro; se opti per Premium o Circle, ti aspetta una generosa carta regalo di ben 100 euro.

