Carta prepagata HYPE: viaggi estivi più vantaggiosi con questa soluzione

Chi non ama viaggiare? E soprattutto, chi non ama i viaggi estivi più vantaggiosi? Le vacanze d’estate sono dietro l'angolo, e tra le mille cose da organizzare, la gestione del denaro è fondamentale. Se stai cercando una soluzione pratica e sicura, HYPE di Banca Sella potrebbe essere la risposta alle tue preghiere.

La carta prepagata HYPE non solo ti permette di dire addio ai costi nascosti, ma ti offre anche una serie di vantaggi che rendono ogni viaggio un'esperienza indimenticabile. Tutto questo senza dover svuotare il portafoglio già dalle prime settimane.

HYPE: la soluzione più vantaggiosa per i viaggi estivi

La parola d'ordine è ‘gratuito’. Aprire e gestire il conto HYPE non costa infatti un centesimo. Nessun canone mensile, nessuna commissione nascosta. La carta prepagata HYPE Mastercard permette pagamenti in tutto il mondo, sia online che nei negozi, e puoi ritirare contanti senza commissioni, sia in Italia che all'estero.

La sicurezza è garantita, perché HYPE è un istituto di pagamento autorizzato da Banca d’Italia. La tua carta è dotata di chip e tecnologia contactless, e grazie all'app dedicata, puoi monitorare ogni movimento in tempo reale.

HYPE ti aiuta anche a risparmiare. Puoi creare “salvadanai virtuali” per le prossime vacanze e impostare regole di risparmio automatico. Un modo intelligente e flessibile per accumulare denaro senza quasi accorgersene. Inoltre, con HYPE, ogni spesa diventa un’occasione di guadagno grazie al programma cashback che ti premia per ogni acquisto effettuato. Dal risparmio, passiamo ai vantaggi esclusivi: HYPE Premium offre polizze assicurative per viaggi e acquisti, sconti su prodotti e servizi, e molto di più.

Tutto questo a portata di smartphone. L'app HYPE rende la gestione del conto un gioco da ragazzi, permettendoti di controllare il saldo, effettuare pagamenti e trasferimenti, attivare e disattivare la carta, tutto in pochi clic. Quindi, perché non scegliere HYPE per i viaggi estivi? Con tutte queste opzioni, risparmiare e divertirsi diventa semplicissimo.





