Carta HYPE: la scelta giusta per i viaggi estivi senza commissioni

HYPE è il conto online con carta di pagamento abbinata che, in questo momento, rappresenta la scelta più conveniente per gestire le spese quotidiane, soprattutto durante i viaggi e le vacanze, sia in Italia che all'estero. HYPE è un conto a canone zero, senza limiti di ricarica e con carta di pagamento abbinata (utilizzabile tramite Google Pay e Apple Pay oppure richiedendo la carta fisica).

Per i clienti più esigenti, inoltre, c'è la versione Premium di HYPE che costa 9,90 euro al mese e aggiunge i prelievi illimitati in tutto il mondo oltre a una serie di coperture assicurative (c'è anche l'assicurazione viaggi) e all'azzeramento delle commissioni sui pagamenti in valuta diversa dall'euro. Per chi viaggia all'estero, quindi, il piano Premium può fare la differenza.

Per scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze e aprire il conto HYPE basta seguire il link qui di sotto.

Conto e carta HYPE: la scelta conveniente di oggi

Con HYPE è possibile accedere a un conto con carta abbinata che garantisce all'utente la possibilità di scegliere il piano giusto per gestire le proprie spese. La versione a canone zero è ideale per le spese quotidiane, eliminando i costi e le commissioni. Questa versione non ha limiti di ricarica e può essere utilizzata anche come conto corrente principale.

C'è poi la versione Premium (che costa 9,99 euro al mese) che rappresenta la soluzione ideale per un utilizzo completo del conto, con tanti vantaggi da sfruttare. Per chi viaggia all'estero, in particolare, HYPE Premium garantisce prelievi illimitati e l'azzeramento delle commissioni sui pagamenti in valuta diversa.

Per accedere ad HYPE e scegliere il conto da aprire basta premere sul box riportato qui di sotto e seguire la procedura.





