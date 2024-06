Carta di debito e bonifici gratuiti in vacanza: scegli HYPE Premium

Quando si va in vacanza, preoccuparci delle spese bancarie è l'ultima cosa che vorremmo fare. Qui entra in gioco HYPE Premium, il conto corrente ideato per chi desidera viaggiare senza pensieri. Inserendo il codice CIAOHYPER, ricevi subito un bonus di 25€ sul conto, iniziando la tua avventura col piede giusto. Inoltre, otterrai anche la carta di debito MasterCard utilizzabile ovunque, con l'accesso esclusivo ai migliori servizi aeroportuali e protezione totale durante i tuoi spostamenti.

Carta di debito e bonifici gratuiti in vacanza: i vantaggi di HYPE Premium

HYPE Premium regala tantissimi vantaggi che rendono ogni viaggio un'esperienza indimenticabile e senza stress. La World Elite MasterCard è accettata in ogni angolo del pianeta, permettendoti di prelevare e spendere in totale sicurezza. Avrai anche rimborsi per spese mediche e smarrimento bagaglio, oltre a concederti l'accesso a più di 1.100 sale VIP negli aeroporti di tutto il mondo. Un servizio decisamente essenziale per ogni viaggiatore appassionato.

Non è solo una questione di viaggi. Con HYPE Premium tutte le operazioni bancarie classiche, come i bonifici, i pagamenti di bollettini e le ricariche, sono completamente gratuite. I trasferimenti di denaro istantanei sono facili: basta un semplice tocco per inviare denaro a tutti i tuoi contatti HYPE. In più, ricaricare il conto è facile e, soprattutto, gratuito.

Tutto questo gestibile comodamente dal tuo smartphone, grazie all'app intuitiva sia per Android che per iOS. Inoltre, la funzione di risparmio ti permette di impostare obiettivi e mettere da parte soldi automaticamente con l’opzione di arrotondamento.

HYPE Premium è davvero conveniente, anche perché il canone mensile è di soli 9,90€. La carta di debito potrai usarla ovunque e, in più, con il codice CIAOHYPER, avrai subito 25 euro di bonus. Vale la pena iscriversi!





