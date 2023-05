Carta di credito valida all'estero: c'è Carta YOU ed è gratis

Con le vacanze estive sempre più vicine, è giusto chiedersi quale sia la migliore carta di credito valida all'estero da richiedere in questo momento. Le opzioni a disposizione degli utenti sono diverse ma, in molti casi, c'è da mettere in conto una spesa considerevole, sia per quanto riguarda i costi fissi che per i costi legati all'utilizzo.

Questo, però, non accade con Carta YOU: si tratta di una carta di credito gratuita che può essere utilizzata in tutto il mondo. La carta, emessa da Advanzia Bank, è pensata per i viaggiatori, mettendo a disposizione una polizza viaggi gratuita e garantendo la possibilità di pagare e prelevare senza commissioni in Italia e all'estero.

Da notare che la carta usa il circuito Mastercard e permette anche la rateizzazione delle spese. Per richiedere Carta YOU è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il sito ufficiale.

Carta YOU: è la scelta giusta per avere una carta di credito da usare all'estero

Tra le tante opzioni disponibili, Carta YOU ricopre un ruolo di primo piano. Si tratta di una carta di credito a zero spese che ha tutte le caratteristiche per essere considerata come la carta giusta da usare all'estero. La carta di Advanzia Bank è gratuita e, quindi, non ha costi fissi e non prevede commissioni su pagamenti e prelievi, anche se effettuati all'estero.

In più, inoltre, Carta YOU include una polizza viaggi gratis che rappresenta un bonus davvero importante per i viaggiatori. C'è poi la possibilità di rateizzare le spese, un bonus molto utile in caso di una vacanza in cui si prevede di sostenere spese particolarmente elevate. Da notare, inoltre, che per richiedere l'emissione della carta non è necessario aprire un nuovo conto corrente, eliminando un ulteriore possibile voce di spesa.

Carta YOU è una carta di credito davvero gratuita, ideale per i viaggiatori che si preparano ad una vacanza o ad un viaggio di lavoro all'estero. La carta utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo, senza alcuna limitazione. Per richiedere l'emissione della carta è disponibile una semplice procedura online tramite il link qui di sotto.

