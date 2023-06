Carta di credito gratis: ecco la più conveniente di oggi

Scegliere una carta di credito gratis consente di eliminare tutti i costi fissi e le commissioni legate all'utilizzo di questo particolare strumento di pagamento. Le opzioni per accedere ad una carta di questo tipo sono diverse ma, in questo momento, la scelta migliore è rappresentata da Carta YOU di Advanzia Bank.

La carta di credito in questione è, infatti, completamente a zero spese e, in più, non prevede l'apertura di un nuovo conto corrente (che potrebbe comportare dei costi indiretti). Da notare, inoltre, che scegliendo Carta YOU è possibile accedere a diversi vantaggi aggiuntivi come la polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese.

Per richiedere Carta YOU è possibile accedere al sito ufficiale tramite il link qui di sotto.

Carta YOU è la carta di credito gratis da richiedere oggi

Con Carta YOU è possibile accedere ad una carta di credito con le seguenti caratteristiche:

canone azzerato , senza dover rispettare alcuna condizione

, senza dover rispettare alcuna condizione zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche all'estero

su pagamenti e prelievi, anche all'estero nessun costo di emissione

possibilità di utilizzare il circuito Mastercard

polizza viaggi gratuita

possibilità di rateizzare le spese

utilizzo di Google Pay o Apple Pay per i pagamenti

plafond incrementabile rispetto a quello stabilito inizialmente dalla banca

In questo momento, quindi, Carta YOU di Advanzia Bank è la scelta ideale per poter ottenere una carta di credito gratuita, senza dover fare i conti con costi fissi e con commissioni legate all'utilizzo. La carta, in più, garantisce tanti vantaggi extra (sempre senza alcun costo) caratterizzandosi come la soluzione più conveniente del momento.

Per richiedere Carta YOU è sufficiente seguire una semplice procedura di sottoscrizione online. Raggiungendo il sito ufficiale tramite il link qui di sotto e inserendo i dati richiesti, infatti, sarà possibile richiedere l'emissione della carta.

