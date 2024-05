Carta di credito con Credem Link: apri oggi il tuo conto

Se ti sei mai trovato nelle sabbie mobili delle offerte bancarie, saprai quanto possa essere opprimente scegliere la carta di credito perfetta per le tue esigenze quotidiane. Tra mille opzioni, sembriamo tutti Indiana Jones alla ricerca del Santo Graal finanziario. Fortunatamente, Credem Link arriva come salvagente, ideale per chi cerca un conto corrente moderno, funzionale e senza costi nascosti.

Questo conto è una vera e propria boccata d'ossigeno per i giovani e gli eterni giovani di spirito. Zero canone, operazioni online immediate e accesso all’internet banking e all'App Credem Mobile, tutto ciò che serve per dire addio alle filiali e alle file chilometriche.

Credem Link: disponibile la carta di credito Ego Classic

Credem Link è un conto pratico, flessibile e a zero costi nascosti. La banca ha anni di esperienza alle spalle nel gestire i risparmi dei propri clienti, con un occhio sempre rivolto al contatto umano. Certo, perché anche nell’era digitale, un volto amichevole in filiale o un consulente da remoto che risponde alle tue domande ha il suo peso.

Il pacchetto di funzionalità di Credem Link è degno di un coltellino svizzero: gestione finanziaria autonoma, bonifici, pagamenti F24, bollettini tramite QR code, tutto confermato con riconoscimento biometrico. È quasi come avere un assistente personale sempre a portata di mano.

E non è finita qui: hai anche due carte di debito tra cui scegliere. La Carta Credemcard su circuito nazionale PagoBancomat, totalmente gratuita, e la Carta Credemcard su circuito internazionale MasterCard, gratuita per il primo anno e poi dal costo irrisorio di 1,50€ al mese.

Inoltre, potrai richiede la carta di credito Ego Classic. È contactless, a scelta tra il circuito Visa o Mastercard, e ti permette di gestire le tue spese con la massima libertà scegliendo la modalità di rimborso che preferisci a saldo o rateale (TAN 13,50%, TAEG 20,15%.). Il primo anno il canone è gratuito, dopo resta gratis se le spese degli ultimi 12 mesi superano i 6.000€, altrimenti il canone è 39€. Cosa aspetti? Apri il conto Credem Link adesso cliccando sul pulsante qui sotto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.