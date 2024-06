Conto a canone zero + carta di credito con Crédit Agricole

Aprire un conto corrente bancario è spesso un processo complicato e noioso. Tuttavia, con il conto a canone zero di Crédit Agricole, le cose cambiano radicalmente. Per i primi nove mesi, non paghi nulla, e potresti anche ottenere fino a €450 in Buoni Regalo Amazon.

Se questo non fosse già abbastanza allettante, avrai anche un consulente dedicato pronto a rispondere a tutte le tue domande, sia in filiale che da remoto. C'è ancora la carta di debito gratuita per i primi due anni e la possibilità di subito richiedere la carta di credito Nexi Classic.

Conto a canone zero: tutto i vantaggi offerti da Crédit Agricole

C'è un limite di tempo: devi aprire il conto di Crédit Agricole entro il 30 giugno inserendo il codice promozionale VISA. Per vuoi subito guadagnare 150 euro in Buoni Regalo Amazon, devi rimanere titolare del conto fino al 31 agosto e spendere almeno €1.000 entro 60 giorni dall'apertura.

Per guadagnare gli altri 300 euro, devi invitare fino a 6 amici. Ogni amico che apre il conto usando il tuo codice promo ti frutta un buono da €50.

La carta di credito Nexi Classic ti permette di effettuare acquisti sia in Italia che all'estero, con pagamenti rimandati al mese successivo. Inoltre, offre funzionalità come Alert SMS e Protezione 3D Secure. Siccome la sicurezza è sempre una priorità, puoi mettere in pausa la carta e bloccarla con un clic in caso di furto.

Insomma, il conto a canone zero di Crédit Agricole non è assolutamente una truffa. È semplicemente un'opportunità da non perdere. Quindi, se sei stufo delle solite banche che ti spennano vivo, questa potrebbe essere la tua occasione per cambiare.

