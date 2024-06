Carta di credito immediata e buoni Amazon fino a 450€: apri il conto Crédit Agricole

Se ti stai chiedendo dove trovare una carta di credito immediata, magari con diversi vantaggi, leggi di seguito perché Crédit Agricole ha appena lanciato un'offerta che sembra un sogno per quanto sia bella. Non solo avrai un conto online a canone zero per nove mesi, ma potrai anche ottenere fino a 450€ in buoni Amazon e una carta Visa gratuita per i primi due anni.

Crédit Agricole ha davvero pensato a tutto. Dopo i primi nove mesi di canone zero, il costo mensile sarà di appena 2€. Invece, se accrediti lo stipendio o la pensione, oppure hai meno di 35 anni o un patrimonio di almeno 5.000€, non dovrai pagarli. Inclusi nel pacchetto troverai bonifici SEPA gratuiti e prelievi illimitati dagli ATM Crédit Agricole. C’è anche l'app e l'Home Banking, che rendendo la gestione del conto semplicissima.

Carta di credito immediata e buoni Amazon con Crédit Agricole

Come ottenere i buoni Amazon con Crédit Agricole? Devi aprire il conto online entro il 30 giugno e inserire il codice promozionale VISA. Appena attivato, potrai già avere i primi 50 euro. Successivamente, effettuando acquisti con la carta di debito, ti verranno dai i rimanenti 100 euro.

Aspetta, perché se inviti i tuoi amici ad aprire il conto tramite l'app con il tuo codice personale, puoi arrivare a fino a 300€ in buoni Amazon, 50€ per ogni amico fino a un massimo di sei.

Crédit Agricole ha anche pensato ai servizi digitali avanzati con un’app che ti permette di gestire il conto, richiedere appuntamenti in filiale, ricevere notifiche sui movimenti e pagare in tempo reale senza l'IBAN del destinatario. Smarrisci la tua carta Visa? Puoi bloccarla con un click o metterla in pausa in caso di emergenza.

Parliamo delle carte di credito Nexi. Con la Prestige hai un plafond personalizzabile e i servizi LifeStyle e Premium Viaggi. La Classic, invece, è l’ideale per gli acquisti quotidiani, con protezione antifrode 3D Secure. Insomma, con questo conto avere una carta di credito immediata è realtà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.