Hype: la carta prepagata versatile per le tue prossime vacanze

Quando si tratta di viaggiare, gestire le finanze può diventare complicato. Tra valute diverse, commissioni nascoste e la sicurezza dei propri soldi, la ricerca di una soluzione affidabile diventa essenziale. Hype si propone come la carta prepagata ideale, offrendo una vasta gamma di servizi e vantaggi per rendere ogni viaggio più sereno e piacevole.

Conto e Carta con IBAN

Hype non è solo una semplice carta prepagata. Con un conto corrente associato dotato di IBAN, è possibile gestire le proprie finanze come con un normale conto bancario. Si possono ricevere stipendi, effettuare bonifici e domiciliare bollette, il tutto comodamente tramite l’app Hype. Questo rende Hype uno strumento completo e versatile, adatto non solo per le vacanze ma anche per l’uso quotidiano.

Scambia denaro facilmente

Uno dei principali vantaggi di Hype è la possibilità di inviare e ricevere denaro in tempo reale con i propri contatti. Questa funzione è particolarmente utile in viaggio, quando è necessario dividere le spese con amici o familiari. E tutto questo avviene senza commissioni aggiuntive, rendendo le transazioni semplici e trasparenti.

Pagamenti ovunque

Con Hype, i pagamenti sono facili e veloci. Che si tratti di acquisti online, nei negozi fisici o tramite smartphone, la carta Hype è accettata ovunque. Inoltre, grazie all’integrazione con Apple Pay e Google Pay, è possibile pagare anche con un semplice tocco del proprio dispositivo mobile.

Assicurazioni: viaggia in sicurezza

Uno degli aspetti più importanti di Hype è il pacchetto assicurativo incluso nel conto Premium. Con Hype Premium, si ottiene un’assicurazione viaggio completa che copre voli cancellati, smarrimento bagagli, spese mediche all’estero e molto altro. Questo assicura tranquillità e sicurezza durante ogni viaggio, senza dover preoccuparsi degli imprevisti.

Gestione spese e aggregazione conti

Tenere traccia delle spese in viaggio può essere complicato, ma Hype semplifica tutto con la sua funzione di gestione spese. L’app permette di monitorare tutti i pagamenti e risparmi, aggregando anche conti di altre banche, così da avere sempre una visione chiara delle proprie finanze.

Risparmi e cashback

Anche risparmiare è più semplice con Hype. Dall'app si può accedere a una sezione dedicata ai risparmi, dove è possibile mettere da parte denaro per realizzare i propri sogni. Inoltre, è possibile ottenere un cashback sugli acquisti online, guadagnando mentre si fa shopping.

Prestiti immediati

Hype offre anche soluzioni di prestito rapide e convenienti. Con il servizio Credit Boost, è possibile ottenere un prestito istantaneo fino a 2.000€, ideale per coprire spese improvvise o progetti importanti. Hype collabora con i migliori partner per offrire prestiti personali su misura delle proprie esigenze.

