Qonto: ottieni due mesi gratuiti con il codice sconto HTMLX3 sui piani Essential, Smart o Basic

Gestire le finanze aziendali può essere complicato, ma Qonto offre una soluzione semplice e completa per professionisti e piccole e medie imprese (PMI). Con un conto business 100% online, Qonto permette di semplificare l'operatività bancaria e gestire fatturazione, note spese e contabilità in un unico posto.

Codice Sconto

Con il codice sconto HTMLX3 avrai due mesi gratuiti su uno dei piani mensili Essential, Smart o Basic. In alternativa, potrai beneficiare di uno sconto di 58€ sul piano annuale, che verrà addebitato dopo un mese di prova gratuita. Questa offerta ti consente di scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze professionali, garantendo flessibilità e convenienza fin dal primo giorno.

Un Conto Business Completo: le funzionalità di Qonto

Qonto offre un conto aziendale con IBAN italiano, carte Mastercard e bonifici SEPA istantanei inclusi. Con funzionalità come F24 e pagoPA, Qonto mette a disposizione tutto il necessario per l’operatività bancaria quotidiana, rendendo la gestione finanziaria più efficiente e senza stress. Ecco perché Qonto è la scelta ideale per la tua attività:

Fatturazione elettronica

Con Qonto la fatturazione elettronica è integrata nel conto business, grazie a un software completo e facile da usare. Il conto permette di emettere preventivi e fatture elettroniche professionali in pochi clic, da smartphone e computer.

Inoltre, i pagamenti dai clienti possono essere ricevuti rapidamente e i pagamenti ai fornitori possono essere automatizzati, semplificando notevolmente la contabilità e risparmiando tempo prezioso.

Gestione delle spese

La gestione delle spese diventa un gioco da ragazzi con Qonto. Puoi impostare budget di team, note spese, accessi e limiti personalizzati. La raccolta automatizzata delle ricevute riduce gli errori e facilita il monitoraggio delle spese aziendali.

Contabilità e flusso di cassa

Qonto integra software di contabilità, permettendo l'accesso diretto per il commercialista e fornendo un flusso di cassa in tempo reale. Questo aiuta a mantenere sempre sotto controllo le finanze dell'azienda e a prendere decisioni informate.

Carte aziendali e pagamenti

Qonto offre carte aziendali fisiche e virtuali, compatibili con Apple Pay e Google Pay. Puoi effettuare bonifici SEPA istantanei, standard e addebiti diretti, nonché pagamenti in più di 25 valute grazie alla funzionalità SWIFT. Inoltre, puoi scegliere il miglior POS Nexi per la tua attività.

Prova gratuita e piani

Qonto offre piani a partire da 9€/mese IVA esclusa, con la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni senza impegno. È inoltre disponibile un team di consulenti pronto ad aiutarti a scegliere il piano più adatto alle tue esigenze aziendali.

Per conoscere l'offerta completa di Qonto clicca qui.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Il codice sconto dà diritto a 2 mesi gratuiti sul piano mensile Essential o Smart o Basic oppure 58€ di sconto sul piano annuale, addebitato dopo 1 mese di prova gratuita. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto, è riservato esclusivamente a nuovi clienti e, per la sua attivazione, deve essere inserito in fase di registrazione online. Nel caso in cui il destinatario eserciti il proprio diritto di recesso, dopo aver utilizzato il codice sconto, quest’ultimo si intenderà definitivamente utilizzato. Ai clienti che utilizzano un codice sconto si applicano le Condizioni Generali di cui al Contratto Quadro Servizi Pagamento disponibile su qonto.com. Qonto si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia ragione, di sospendere, terminare o cambiare i termini della promozione in qualsiasi momento.