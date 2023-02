Carta di Credito: come averla senza costi e senza aprire un nuovo conto

La Carta di Credito è uno strumento di pagamento sempre più richiesto e essenziale: per tutti gli utenti c'è la possibilità di accedere a questa tipologia di carta anche senza costi, sia fissi che legati all'utilizzo, e senza dover aprire un nuovo conto corrente. Le opzioni a disposizione degli utenti sono diverse ma non tutte sono davvero complete.

Per ottenere una nuova Carta di Credito gratis e senza conto abbinato è possibile puntare su Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una Carta di Credito senza costi e che non prevede l'apertura di un nuovo conto ma garantisce un utilizzo completo e senza limitazioni, sia per pagamenti che per quanto riguarda il prelievo.

Carta YOU può essere richiesta direttamente online, senza alcuna spesa. Ecco il link per saperne di più.

Carta di Credito senza costi e senza conto corrente: ecco Carta YOU

Con Carta YOU è possibile accedere ad una Carta di Credito completa e vantaggiosa. Questo strumento di pagamento si caratterizza per:

carta di credito utilizzabile in tutto il mondo grazie al circuito Mastercard

canone zero , eliminando qualsiasi costo fisso legato al possesso della carta

, eliminando qualsiasi costo fisso legato al possesso della carta zero commissioni sull'utilizzo , sia per quanto riguarda i pagamenti che i prelievi

, sia per quanto riguarda i che i possibilità di uso all'estero senza commissioni (in tutto il mondo)

(in tutto il mondo) polizza viaggio inclusa senza costi aggiuntivi

Da notare, inoltre, che Carta YOU non include un conto corrente abbinato. Per chi richiede questa Carta di Credito, quindi, non c'è la necessità di dover aprire un nuovo conto: le spese sostenute possono essere saldate con un semplice bonifico entro 7 settimane dalla fine del mese solare in cui sono state effettuate. C'è anche la possibilità di optare per un rimborso rateale, in modo da dilazionare la restituzione delle spese.

Per richiedere Carta YOU è possibile fare riferimento ad una semplice procedura online, accessibile dal link qui di sotto.

