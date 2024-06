Carta di credito, 450€ di buoni Amazon e canone gratis: l’offerta conto di Crédit Agricole

Vuoi un conto corrente con canone gratis e 450€ di buoni Amazon? Apri il conto online di Crédit Agricole. È considerato una delle offerte più vantaggiose del momento. Tutti i nuovi clienti possono sfruttare una promozione che, oltre ad azzerare il canone per 9 mesi, offre notevoli agevolazioni successivamente.

L'apertura del conto porta con sé numerosi vantaggi. Hai diritto alla carta di credito Nexi Classic con rilascio immediato e puoi effettuare bonifici senza commissioni tramite Home Banking. Inoltre, i prelievi presso gli ATM Crédit Agricole sono gratuiti.

Canone gratis e buoni Amazon: vantaggi imbattibili con Crédit Agricole

Crédit Agricole premia i nuovi clienti con bonus davvero generosi. Ogni nuovo correntista ottiene 150 euro di buoni Amazon, come cashback sulle spese con carta di credito. La promozione diventa ancora più allettante con il programma "porta un amico". Invitando amici ad aprire il conto, puoi ricevere fino ad altri 300 euro di buoni Amazon. Sono 50 euro ad amico, se non l’avevi capito.

Come dicevamo, il canone azzerato per i primi 9 mesi. Ma, per chi ha meno di 35 anni, accredita lo stipendio o la pensione, oppure detiene un patrimonio di almeno 5.000 euro, il canone rimane azzerato anche successivamente.

Che dire degli altri vantaggi legati ai buoni Amazon? Bastano 500 euro di spese con la carta entro 60 giorni dall'apertura del conto per ricevere un buono Amazon da 50 euro. Se invece le spese raggiungono i 1.000 euro, ottieni un buono Amazon da 100 euro. Infine, puoi richiedere la carta di credito Nexi Classic con rilascio immediato.

In poche parole, il conto corrente Crédit Agricole con canone gratis offre vantaggi difficili da battere. Non si tratta solo di risparmiare sui costi fissi, ma anche di beneficiare di interessanti promozioni e omaggi.

