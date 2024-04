Cardano (ADA) e Bonk (BONK) in difficoltà, ma ci sono nuove alternative

Il settore delle criptovalute non è nuovo alle flessioni, anche in un mercato rialzista. Nell'ultima fase di ribasso del mercato, Cardano (ADA) e Bonk (BONK) sono in rosso, ma presentano comunque ottime opportunità di acquisto, dato che il rimbalzo è dietro l'angolo.

Nel frattempo, un nuovo operatore ha catturato l'attenzione degli investitori: InQubeta (QUBE). Questo nuovo altcoin AI è il più richiesto nel mondo delle ICO, avendo già raccolto 13 milioni di dollari di finanziamenti iniziali. Considerato l'obiettivo di un debutto esplosivo sul mercato, gli esperti ritengono che sia la migliore nuova criptovaluta in cui investire.

InQubeta (QUBE): la prossima grande criptovaluta AI

InQubeta (QUBE) è un nuovo altcoin AI che sta suscitando grande entusiasmo. Considerato l'obiettivo di cavalcare l'onda della popolarità dell'AI e di seguire le orme rialziste delle criptovalute AI precedenti, è pronta a salire alle stelle, e per buone ragioni. Innanzitutto, mira a trasformare il settore dell'AI in rapida ascesa, fatto che lo rende un token fondamentalmente forte.

Acclamata come la prossima grande novità all'intersezione tra AI e criptovaluta, il suo approccio lungimirante la vedrà costruire la prima piattaforma di crowdfunding al mondo basata sulla criptovaluta per le startup AI. Le startup tecnologiche appena lanciate saranno in grado di reperire capitali attraverso le criptovalute, in particolare il token QUBE, rendendola un operatore fondamentale per il futuro dell'AI.

Altrettanto importante è il suo marketplace NFT personalizzato, che intende democratizzare l'accesso al mercato dell'AI. Grazie a un modello di investimento frazionario e alla frazionalizzazione degli NFT, gli investitori possono investire parzialmente e possedere partecipazioni in promettenti imprese di AI, indipendentemente dal loro reddito.

Nella fase finale della prevendita, il prezzo del token è di 0,028 $. Gli esperti, pieni di ottimismo, prevedono un'impennata di 50 volte dopo il lancio, posizionandola come una prevendita consigliata e un'ondata rialzista da non perdere.

Cardano (ADA): operazioni di trading al ribasso

Cardano (ADA) è uno dei migliori altcoin, che vanta solidi fondamentali e un ragionevole potenziale di rialzo. Funziona come una piattaforma di smart contract e blockchain che facilita la creazione di applicazioni decentralizzate (dApp) all'avanguardia.

Nonostante il fermento intorno a Starknet, Pixels e DYM - criptovalute appena lanciate - Cardano è riuscita a rimanere sotto i riflettori come migliore altcoin. In ogni caso, considerato il mercato che si sta stabilizzando dopo l'ultimo rialzo, ADA è tra le migliori criptovalute che stanno subendo una flessione.

Le prese di profitto possono essere identificate come un altro motivo per cui i prezzi di Cardano stanno scendendo. Nonostante ciò, essendo un token rialzista, un ritorno è imminente, fatto che la rende una buona criptovaluta da acquistare e il suo prezzo attuale un buon punto di ingresso.

Bonk (BONK): in ginocchio di fronte alle pressioni ribassiste

Bonk (BONK), raffigurato popolarmente dalla community come uno Shiba Inu con una mazza da baseball, è una delle memecoin di Solana più gettonate. L'anno scorso ha attirato l'attenzione degli investitori ed è salita alle stelle nell'ultimo trimestre, balzando alla ribalta. Dato il piede sull'acceleratore e la base dello slancio precedente, ha raggiunto un nuovo massimo storico (ATH) nel primo trimestre del 2024.

Nonostante ciò, con i rialzisti a corto di carburante e considerando l'ultima flessione del mercato, Bonk si è finalmente piegato alla pressione ribassista. La quotazione è in ribasso e rispecchia la flessione generale del mercato. Coloro che hanno acquistato in prossimità del picco hanno gli occhi rossi e probabilmente pregano che la fortuna cambi presto.

In ogni caso, un rimbalzo è dietro l'angolo, rendendo l'attuale calo un'ottima opportunità di acquisto. Anche se i nuovi possessori di Bonk potrebbero non ottenere una ricchezza generazionale - hanno già perso l'occasione - è ancora una delle migliori criptovalute in cui investire.

Conclusione

Il mercato delle criptovalute sta vivendo un momento di flessione, con Cardano e Bonk in calo. Nel frattempo, InQubeta è diventata un porto sicuro per gli investitori e si sta preparando a esplodere dopo il suo lancio. Al fine di partecipare all'ICO e diventare un early holder, clicca sul link sotto.

