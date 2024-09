Canva aumenterà i prezzi a causa delle nuove funzionalità AI

Il prezzo di alcuni abbonamenti Canva è destinato a salire alle stelle il prossimo anno, in seguito al lancio da parte dell'azienda di funzionalità AI. I clienti globali di Canva Teams, un abbonamento orientato al business che supporta l'aggiunta di più utenti, possono aspettarsi un aumento dei prezzi, in alcuni casi di poco più del 300%. Canva afferma che l'aumento è giustificato dall'"esperienza di prodotto ampliata" e dal valore che gli strumenti di intelligenza artificiale generativa hanno aggiunto alla piattaforma. Ad esempio, negli Stati Uniti alcuni utenti di Canva Teams segnalano aumenti di abbonamento da 120 dollari all'anno (per un massimo di cinque utenti) a 500 dollari all'anno. Verrà applicato uno sconto del 40% per portarlo a 300 dollari per i primi 12 mesi.

Canva: utenti Pro ed Enterprise non colpiti dagli aumenti di prezzo

Ad aprile Canva ha silenziosamente modificato la sua offerta per i nuovi abbonati a Teams a 10 dollari al mese per ogni utente e ha stabilito un requisito minimo per tre utenti. Ora, la responsabile delle comunicazioni di Canva, Louisa Green, afferma che anche gli utenti esistenti verranno trasferiti a questa struttura a settembre "per riflettere il prezzo attuale del piano e il valore della nostra esperienza di prodotto ampliata". Nel corso degli anni, l’azienda ha annunciato pubblicamente possibili cambiamenti in passato. Tuttavia, questi ultimi aumenti sono stati apparentemente comunicati esclusivamente tramite e-mail ai clienti. Altri livelli di abbonamento per utenti Pro ed Enterprise non sembrano essere interessati.

L’introduzione di questi prezzi premium è un netto cambiamento per Canva, tempo considerata un'alternativa semplice e conveniente al software di progettazione grafica di Adobe. Gli utenti dell’app online già hanno condannato gli aumenti. Alcuni di essi hanno anche annunciato che annulleranno i loro abbonamenti e passeranno alle applicazioni Adobe. L’azienda continuerà a seguire questa linea introducendo prezzi più alti o le lamentele degli utenti la costringeranno ad un dietrofront? Solo il tempo potrà dirlo.