Canone zero, prelievi gratis e tanti altri vantaggi scegliendo SelfyConto di Mediolanum

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum. Si tratta di una delle soluzioni più complete e vantaggiose oggi disponibili per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Per chi sceglie il conto di Banca Mediolanum, infatti, c'è il canone zero per 12 mesi (con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato) oltre a una carta di debito gratuita da utilizzare per pagamenti oltre che per prelievi gratis in tutta l'area Euro. Anche i bonifici sono gratis.

Per i clienti che scelgono SelfyConto di Banca Mediolanum, inoltre, ci sono altri vantaggi: c'è la possibilità di richiedere la carta di credito con una spesa di appena 1 euro al mese e un plafond di 1.500 euro. In aggiunta, tutti i nuovi clienti dell'istituto partecipano a un'estrazione a premi con in palio una serie di prodotti Apple come iPhone, MacBook e iPad. Tutti i dettagli in merito alla promozione sono disponibili tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum, qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: è il conto da scegliere oggi

Il conto corrente di Banca Mediolanum presenta le seguenti caratteristiche:

canone zero per 12 mes i (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente ; il canone è sempre azzerato per clienti Under 30 ed è azzerabile per clienti Over 30 che attivando un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo con Mediolanum

bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito : il canone è di 1 euro al mese e il plafond è di 1.500 euro

: il canone è di 1 euro al mese e il plafond è di 1.500 euro le carte supportano Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

e accesso a tutti i servizi finanziari della banca come il servizio di prestiti personali rapidi SelfyCredit Instant, il trading online e molto altro ancora

Aprire SelfyConto di Banca Mediolanum è semplicissimo. C'è una procedura online con possibilità di autenticazione tramite SPID. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

