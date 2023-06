Canone zero e commissioni convenienti: risparmia 10€ su myPOS Go 2

myPOS, l'azienda leader nel settore dei terminali di pagamento, qualche mese fa ha lanciato il suo ultimo "gioiello": myPOS Go 2. Questo nuovo terminale di pagamento offre una combinazione di funzionalità avanzate, design elegante e convenienza economica. In occasione dei saldi estivi, myPOS offre una promozione che ti permetterà di ottenere myPOS Go 2 a soli 29 euro anziché 39, con uno sconto cioè di 10 euro complessivi.

Un concentrato di potenza e affidabilità

myPOS Go 2 non si limita a impressionare con il suo aspetto moderno ed elegante: le sue prestazioni sono, infatti, all'altezza delle aspettative, con transazioni veloci e sicure in ogni momento. Nonostante le dimensioni compatte, questo terminale di pagamento non sacrifica nulla in termini di sicurezza e affidabilità.

myPOS Go 2 è dotato di una scheda SIM dati integrata con connettività 3G/4G gratuita. Questo significa che puoi accettare pagamenti ovunque ti trovi, senza dover dipendere da un telefono o pagare costi aggiuntivi. Che tu sia in un negozio fisico, in un mercato all'aperto o in movimento, myPOS Go 2 ti garantisce la libertà di accettare pagamenti in qualsiasi situazione.

Non importa quale metodo di pagamento preferiscano i tuoi clienti, myPOS Go 2 è pronto ad accettarli tutti. Dalla comodità del Contactless alla sicurezza del Chip&PIN e alla retrocompatibilità della banda magnetica, questo terminale supporta una vasta gamma di opzioni di pagamento per una maggiore flessibilità per te e i tuoi clienti.

myPOS Go 2 è stato progettato pensando alla facilità d'uso: puoi anche inviare le ricevute digitalmente tramite e-mail o SMS direttamente dal terminale, semplificando la gestione delle transazioni. Se più persone utilizzano il terminale, puoi tenere traccia delle prestazioni individuali di ogni membro dello staff, consentendoti di monitorare e premiare il lavoro svolto.

Vantaggi aggiuntivi del POS

Acquistando myPOS Go 2, non solo ottieni il terminale di pagamento all'avanguardia, ma anche una carta Business VISA gratuita per accedere ai tuoi fondi istantaneamente e senza costi extra. Inoltre, myPOS offre un conto aziendale gratuito con IBAN dedicato in 14 valute, che ti permetterà di gestire ogni aspetto finanziario della tua attività in modo semplice ed efficiente tramite l'applicazione myPOS gratuita.

myPOS Go 2 si distingue ancora di più dalla concorrenza per la sua politica di canone zero a vita e assenza di contratti vincolanti. Una volta acquistato il terminale al prezzo promozionale di soli 29 euro anziché 39, sarai libero di utilizzarlo senza costi mensili o annuali. Inoltre, la commissione per transazione fissa a 1.20% + 0.05 euro è altamente competitiva rispetto ad altre soluzioni sul mercato.

Se sei pronto a migliorare la tua attività con un terminale di pagamento all'avanguardia, myPOS Go 2 è la scelta ideale. Acquistalo qui e inizia ad accettare pagamenti in modo rapido, sicuro ed efficiente.

