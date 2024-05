Canone zero e buoni Amazon se apri questo conto online

In molti si lamentano dei propri conti correnti, che continuano ad applicare canoni mensili costosi e commissioni nascoste. Allora perché non cambiano? Il conto online di Crédit Agricole, ad esempio, è a canone zero per 9 mesi, mentre per gli under 35 resta gratuito fino al compimento del 35° anno di età. Aspetta, perché se non rientri in questa categoria, ma accrediti lo stipendio o la pensione, anche tu non pagherai nulla.

Canone zero e buoni Amazon: la combinazione perfetta

Ma perché accontentarti di un solo regalo? Crédit Agricole è infatti andata oltre: se usi la Carta Debit Visa, gratuita per i primi due anni, potrai ottenere fino a 100 euro di buoni Amazon. Dovrai però aprire il conto entro il 30 maggio e utilizzare il codice VISA.

La Carta Debit Visa è una compagna affidabile, adatta per i tuoi pagamenti online e in negozio, e compatibile con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Offre anche sicurezza totale: puoi bloccarla o metterla in "pausa" dall'App se mai dovesse sparire.

Un altro vantaggio da sottolineare è la consulenza personale, sia in filiale che a distanza. Crédit Agricole mette a disposizione un consulente personale sempre pronto a offrirti il supporto che meriti. Tutto questo è gestibile attraverso l'App, che ti permette di fare qualsiasi operazione bancaria dal tuo smartphone. Non solo puoi fissare appuntamenti e ricevere notifiche, ma puoi anche pagare senza conoscere l'IBAN del destinatario.

E se vuoi lasciare i tuoi risparmi in buone mani, c'è sempre il Conto Deposito con interessi fino al 4% annuo. Insomma, tra canone zero, buoni regalo, consulenza personalizzata e alto tasso di interesse, sembra proprio difficile trovare una scusa per dire di no.

Quindi, pensa a quanto potrai risparmiare e guadagnare con Crédit Agricole, un conto che riscrive le regole e mette al centro le tue esigenze finanziarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.