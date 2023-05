Canone zero e buoni Amazon fino a 300€ con Crédit Agricole

Chi non è alla ricerca di un conto corrente senza canone? Tanti offrono un piano a tasso zero, ma è anche vero che questo è spesso soltanto azzerabile in determinate condizioni, come l'accredito dello stipendio o altro. Con Crédit Agricole è invece totalmente gratuito se aprite il conto entro il 4 ottobre! Ottenete inoltre dei buoni Amazon fino a 300€ invitando amici o utilizzando semplicemente la carta Visa.

Crédit Agricole: il conto corrente a portata di mano

Il conto corrente Crédit Agricole è gestibile sia da PC, ma anche da smartphone, tramite una pratica app, per Android e iOS, che permette di tenere sotto controllo tutti i propri fondi. La pagina principale fornisce una panoramica rapida e completa di tutta la liquidità disponibile, insieme agli investimenti.

È possibile scambiare denaro senza sapere l'IBAN con i propri contatti che utilizzano Crédit Agricole, oppure proteggersi da imprevisti sottoscrivendo delle polizze, inviare bonifici SEPA senza commissioni e molto altro.

Il conto corrente è associato a una carta di debito Visa, abbinabile ai portafogli digitali, come Apple Pay, Google Pay e Samung Pay, e protetta dai più recenti standard di sicurezza. Ogni acquisto è verificato tramite il codice personale 3D Secure ed è possibile in ogni momento sospendere la carta dall'app o dall'interfaccia home banking.

Come ottenere i buoni Amazon

Aprendo il conto corrente entro il 31 luglio e inserendo il codice "VISA", potrete ottenere i primi 50€ sottoscrivendo la carta Visa entro il 30 settembre. Usando la carta, è possibile avere altri 200€ in buoni Amazon, facendo acquisti nei negozi, tramite POS o portafogli digitali, oppure online.

Invitando altri amici ad aprire il conto corrente Crédit Agricole tramite il vostro codice promo, potrete inoltre ottenere 50€ per ogni conto aperto, fino a un massimo di 6 amici invitati per un totale di 300€.

Aprite ora il conto e iniziate ad accumulare buoni!

