Canone zero, carta di credito e buoni Amazon con conto Crédit Agricole: aprilo oggi

Canone zero, buoni Amazon e tanti altri vantaggi sono disponibili con il conto Crédit Agricole se lo apri entro il 30 maggio. Senza costi iniziali per i primi 9 mesi, hai l'opportunità di mantenere tali condizioni anche dopo, a patto di essere un giovare Under 35 anni.

Il conto si attiva facilmente online in pochi minuti, anche utilizzando lo SPID. Richiedendo il conto entro la data limite, si può beneficiare di una carta di debito e fino a 250€ in buoni Amazon, disponibili inserendo il codice promozionale VISA durante la registrazione e invitando amici a unirsi al servizio.

Tanti benefici a canone zero

Non solo il canone del conto Crédit Agricole è gratuito per il primo anno se si soddisfano certe condizioni, come l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure entrate di almeno 5000€, ma anche la gestione delle operazioni base. Questo include bonifici, pagamenti di bollettini e ricariche telefoniche, tutti senza pagare commissioni.

Oltre ai vantaggi legati al canone e ai buoni Amazon, Crédit Agricole offre altri servizi come la carta di debito VISA, che ti consente di prelevare gratuitamente presso tutti gli ATM del gruppo e pagare tramite contactless e wallet digitali. Inoltre, se vuoi investire senza rischi, è disponibile un conto deposito con interessi fino al 4% per i primi 3 mesi.

La gestione del Conto Online è semplificata dall'app per smartphone, disponibile sia per Android che iOS. Ti consente di verificare il saldo, visualizzare le transazioni e gestire i limiti della carta di credito direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Non lasciarti sfuggire la promo canone zero di Crédit Agricole, valida fino al 30 maggio. Un'opportunità per gestire le finanze personali in modo intelligente e conveniente.

