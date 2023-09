Canali WhatsApp: Meta rilascia la funzione a livello globale

Non solo chat, status e videochiamate. Finalmente i canali WhatsApp arrivano anche in Italia. Adesso Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti di artisti, politici, squadre di calcio, personaggi famosi, ecc. in modo privato, direttamente dalla propria app. “Se per te i canali sono una novità – si legge sul comunicato rilasciato sul blog ufficiale di WhatsApp - devi sapere che il nostro obiettivo è creare il servizio di trasmissione più privato che ci sia. I canali sono separati dalle chat e gli altri follower non potranno vedere chi scegli di seguire. Ci assicuriamo anche di proteggere le informazioni personali sia degli amministratori che dei follower”.

Canali WhatsApp: le novità della funzione in stile Telegram

Lo scorso giugno Mark Zuckerberg aveva annunciato l’arrivo dei canali WhatsApp in dieci paesi, tra cui Marocco, Perù e Cile. Dopo aver ottenuto diversi feedback positivi, Meta ha deciso di espandere la funzione a livello globale. Sono già molti i canali attivi. Gli sportivi possono seguire i canali di squadre come Inter, Napoli, Roma o la Nazionale italiana di calcio. Gli utenti in cerca di notizie possono seguire i canali di RaiNews, Tgcom24, Il Post, ecc. Non mancano poi i canali di artisti, come Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Vasco Rossi, ecc. I canali WhatsApp si trovano nella sezione “Aggiornamenti” dell’app, insieme gli Stati. Toccando “Trova canali” verranno visualizzati tutti gli account che dispongono di un proprio canale. Infine, basterà selezionare l’account che si desidera seguire e toccare “Iscriviti”.

Meta ha migliorato la directory, che consente di trovare e filtrare i canali in base al proprio paese. Inoltre, sono state aggiunte le reazioni e la possibilità di inoltrare gli aggiornamenti dei canali alle chat o gruppi con il relativo link. Infine, gli amministratori dei canali potranno apportare modifiche agli aggiornamenti entro 30 giorni, al termine dei quali questi verranno eliminati dai server di Meta.