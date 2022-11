KDE Plasma 6.0: ecco le novità annunciate dai developer del progetto

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della nuova stable release di KDE Plasma 5.26. Si tratta dell'ultima versione di tale ambiente grafico open source basato sulle librerie Qt. KDE Plasma 5.26 beneficia di tutta una serie di novità davvero interessanti che migliorano concretamente il workflow dell'utente. I programmatori del progetto sono già all'opera sulla prossima release ovvero KDE Plasma 5.27, che dovrebbe anche essere l'ultime di tale ramo. Infatti secondo quanto dichiarato dal coder Nate Graham il ramo 5.X è quasi arrivato al termine del suo ciclo vitale ed il team ha deciso che presto darà vita a KDE Plasma 6.0.

Secondo quanto anticipato da Nate Graham, tramite un articolo pubblicato sul suo blog personale dedicato allo sviluppo del desktop environment, KDE Plasma 6.0 dovrebbe beneficiare di diverse innovazioni capaci di sbloccare una serie di miglioramenti prestazioni oltre ovviamente ad un ventaglio di novità dal punto di vista grafico ed in particolare per quanto riguarda la GUI (Graphical User Interface) dei vari applicativi integrati.

In KDE Plasma 6.0 dovrebbero infatti essere ultimati gli ultimi porting alle librerie Qt6, che consentiranno a cascata anche una migliore integrazione con il display server Wayland. Oltre a tali lavori sono in arrivo anche degli update per le Kirigami-based app, un software framework open source dedicato allo sviluppo di UI (User Interface), che dovrebbero introdurre una serie di innovazioni per gli chooser dialog e per altre tipologie di eventi.

KDE Plasma 5.X è in giro da quasi otto anni, dunque per i coder KDE è anche normale iniziare a fare progetti per il suo pensionamento e per una futura innovazione generale dell'ambiente grafico. In ogni caso bisognerà attendere il rilascio della stable release di KDE Plasma 5.7 e di KDE Frameworks 6.0, ovvero quell'insieme di librerie che stanno alla base del desktop environment e dei vari applicativi integrati, per conoscere ulteriori dettagli sullo sviluppo di KDE Plasma 6.0.