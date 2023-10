CALA IL PREZZO del notebook definitivo Acer: OFFERTONA LAMPO

Acer è un'azienda specializzata nella produzione di hardware elettronico, in particolare computer, laptop, tablet, monitor e altri dispositivi tecnologici. Fondata nel 1976, Acer è diventata una delle principali aziende nel settore dell'informatica e dei dispositivi digitali. Oggi segnaliamo un'offerta molto allettante proprio su un dispositivo Acer, si tratta del notebook Aspire 3 che viene scontato su Amazon del 33% e viene offerto ad un prezzo finale di 369,00€. Una grande occasione!

Mega sconto sul notebook Acer: il dispositivo perfetto!

L'Acer Aspire 3 è un computer portatile che offre prestazioni potenziate per una varietà di attività. Con un display da 15,6 pollici in uno splendido colore silver, questo laptop è progettato per chi cerca un equilibrio tra potenza e portabilità. All'interno, il laptop è alimentato da un processore Intel Core i3 di 11a generazione, che garantisce una buona velocità di elaborazione. Il display FHD (Full HD) da 15,6 pollici offre immagini chiare e nitide. La scheda grafica Intel UHD migliora la resa visiva, rendendo l'esperienza visiva più coinvolgente.

Con 8 GB di RAM DDR4 (espandibili fino a 12 GB) e un veloce disco rigido SSD da 256 GB, il laptop è pronto ad affrontare una varietà di compiti, dalla navigazione web alla gestione di documenti e alla riproduzione di contenuti multimediali. Inoltre, è dotato del sistema operativo Windows 11, che offre un menu Start ridisegnato e nuove funzionalità per una migliore esperienza utente. Il laptop dispone di una gamma di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0 e HDMI, per collegare facilmente dispositivi esterni. Leggero e sottile, l'Acer Aspire 3 è progettato per la mobilità ed è dotato di una batteria a lunga durata che può durare fino a 9 ore, consentendoti di lavorare o intrattenerti in movimento senza preoccuparti della ricarica frequente.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 33% sul notebook Aspire 3 di casa Acer per un prezzo d'acquisto finale di 369,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.