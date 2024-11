Cagilari - Milan in streaming dall'estero: come vedere il match di oggi

Cagliari - Milan è uno dei principali match della 12° giornata di Serie A: il calcio di inizio è in programma alle 18 di oggi, sabato 9 novembre 2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e, per tutti i nuovi utenti, c'è la possibilità di sfruttare l'offerta flash in corso che riduce il costo dell'abbonamento mensile a 19,99 euro al mese (per i primi 3 mesi di abbonamento) mentre l'annuale ora costa 299 euro invece di 359 euro.

Per chi si trova fuori Italia, invece, è possibile guardare Cagliari - Milan in streaming dall'estero e con commento in Italia grazie a una VPN. Basterà selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN e poi collegarsi a DAZN (serve un abbonamento attivo alla piattaforma di streaming).

La VPN da usare è NordVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta in questione, valida per il Black Friday, è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, premendo sul box riportato qui di sotto.

Cagliari - Milan in streaming dall'estero: la procedura per seguire il match

Ecco i passaggi da completare per vedere Cagliari - Milan in streaming dall'estero:

attivare NordVPN in modo da assicurarsi una VPN illimitata

in modo da assicurarsi una VPN illimitata dall'app di NordVPN, selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN

per avviare la connessione VPN accedere a DAZN per seguire la partita utilizzando il proprio account (è necessario aver attivato il piano Standard o quello Plus per poter guardare il match in streaming)

La VPN da utilizzare è NordVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese con lo Sconto Black Friday. I dettagli completi sono disponibili di seguito. L'offerta prevede 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso riservata ai nuovi utenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.