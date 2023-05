Buoni pasto: ecco perché i Ticket Restaurant sono i migliori

Aziende, di tutte le dimensioni, e professionisti con Partita IVA possono affidarsi ai buoni pasto per gestire al meglio le spese e introdurre un'importante integrazione al reddito dei propri collaboratori. Tra le tante opzioni disponibili sul mercato, i Ticket Restaurant rappresentano l'opzione giusta su cui puntare. Si tratta di una soluzione completa, sviluppata da Edenred, che può essere utilizzata al ristorante, per la spesa oppure per il delivery. I buoni pasto Ticket Restaurant, inoltre, possono contare su oltre 150 mila locali convenzionati. Per scoprire come richiedere i buoni pasto Ticket Restaurant è possibile fare riferimento al sito ufficiale qui di sotto.

Ticket Restaurant: i buoni pasto giusti per la propria attività

Con i buoni pasto Ticket Restaurant è possibile accedere ad una lunga serie di vantaggi. Questi buoni sono deducibili al 100% per le aziende e al 75% per i professionisti con partita IVA. In aggiunta, i buoni pasto di Ticket Restaurant possono beneficiare di un network di oltre 150 mila locali convenzionati per l'acquisto di prodotti alimentari presso bar, ristoranti e tavole calde oltre che in negozi di alimentari e in supermercati. I buoni possono essere utilizzati anche per il delivery, tramite Glovo, Cortilia e Carrefour Online.

Si tratta, quindi, di una soluzione flessibile e conveniente. Scegliere oggi Ticket Restaurant può garantire tanti vantaggi a aziende, a prescindere dalle dimensioni, e professionisti. I buoni pasto sono il sistema giusto per integrare il reddito e gestire le spese per il pranzo durante le giornate di lavoro. La soluzione flessibile e ben supportata da tantissimi locali convenzionati di Ticket Restaurant rappresenta oggi l'opzione giusta per poter contare su buoni pasto affidabili e convenienti.

Per tutti i dettagli relativi ai buoni pasto di Ticket Restaurant è possibile fare riferimento al sito ufficiale qui di sotto dove sarà possibile lasciare i propri recapiti per essere poi ricontattati da un consulente di Edenred.

