Buon compleanno NordVPN: 76% di sconto e 3 mesi extra in regalo

NordVPN ha da poco lanciato la sua offerta di compleanno, proponendo sconti fino al 76% sui piani della durata di due anni e aggiungendo tre mesi extra di servizio in regalo. Grazie alla nuova iniziativa in corso, è possibile attivare una delle VPN punto di riferimento a livello globale a partire da 3,09 euro al mese.

La VPN di NordVPN è tra le più veloci al mondo, questo fa sì che sia una delle prime scelte per quanti hanno la necessità del servizio di rete privata virtuale per guardare i propri contenuti preferiti in streaming ovunque ci si trovi, eludendo così il blocco geografico imposto dai provider di rete. Altri due vantaggi significativi sono la protezione con un unico abbonamento di dieci dispositivi in contemporanea e una protezione da phishing, truffe e malware grazie allo strumenti proprietario Threat Protection Pro, disponibile a partire dal piano Plus.

I nuovi prezzi scontati di NordVPN per il suo compleanno

Ecco dunque come cambiano i prezzi dei piani della durata di due anni di NordVPN nell’ambito della nuova offerta di compleanno:

Base: 3,09 euro al mese + 3 mesi extra , per un importo totale di 83,43 euro invece di 312,93 euro per i primi 27 mesi (73% di sconto, si rinnova a 139,08 euro all’anno)

, per un importo totale di 83,43 euro invece di 312,93 euro per i primi 27 mesi (73% di sconto, si rinnova a 139,08 euro all’anno) Plus: 3,59 euro al mese + 3 mesi extra , per un importo totale di 96,93 euro invece di 404,73 euro per i primi 27 mesi (76% di sconto, si rinnova a 179,88 euro all’anno)

, per un importo totale di 96,93 euro invece di 404,73 euro per i primi 27 mesi (76% di sconto, si rinnova a 179,88 euro all’anno) Ultimate: 6,59 euro al mese + 3 mesi extra, per un importo totale di 177,93 euro invece di 577,53 euro per i primi 27 mesi (69% di sconto, si rinnova a 256,68 euro all’anno)

Tutti i piani appena elencati godono inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni: nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, quindi, è sempre possibile chiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.