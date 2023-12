Bundle Microsoft 365 Family + Norton 365 Deluxe a soli 59,99€ su Amazon (15 mesi)

A sorpresa, in vista delle feste di Natale, arriva un’offerta da non perdere: il piano annuale di Microsoft 365 Family è in vendita in bundle con quello di Norton 365 Deluxe a soli 59,99€, con l'aggiunta di 3 mesi gratis, per un totale quindi di 15 mesi. Ecco il link all’offerta.

Family e Deluxe sono i migliori piani di Microsoft 365 e Norton 360, che offrono a tutta la famiglia sicurezza digitale e app innovative accessibili in un solo piano. Oggi si trovano in offerta a 59,99€ contro il prezzo consigliato di 184,42€.

Microsoft 365 Family + Norton 365 Deluxe a un super prezzo su Amazon

L’abbonamento a Microsoft 365 Family offre la possibilità di condivisione fino a 5 dispositivi per ogni utente, una mail sicura senza annunci pubblicitari, la sicurezza di Microsoft Defender e fino a 6 TB di spazio di archiviazione (1 TB per singolo utente). In più, le app Word, Excel, PowerPoint e OneNote sono disponibili con accesso offline e funzionalità premium, senza dimenticare Editor Microsoft, che offre assistenza per la scrittura e l’ortografia.

L’abbonamento a Deluxe di Norton 360 permette invece di avere a disposizione una VPN illimitata. Inoltre, è anche possibile godere del servizio Dark Web Monitoring, che offre avvisi immediati nel caso in cui i propri dati personali siano in pericolo.

Il piano annuale con tre mesi gratis di Microsoft 365 Family e Norton 360 Deluxe è in offerta a 59,99€ sul sito amazon.it. Dopo aver completato l'ordine, riceverai un codice di attivazione via email, con il download immediato di entrambi i pacchetti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.