YouTube: nuovo design per il desktop, ma solo per gli abbonati premium

YouTube Premium ha recentemente introdotto un nuovo design per la versione desktop, disponibile esclusivamente per gli abbonati Premium. Questo design, che era stato inizialmente testato a maggio, è stato temporaneamente accantonato a causa delle numerose critiche ricevute dagli utenti. Tuttavia, YouTube ha deciso di riproporlo in seguito a ulteriori revisioni e miglioramenti, offrendo agli abbonati Premium la possibilità di provare in anteprima le nuove funzionalità.

Il nuovo design di YouTube, presentato per la prima volta ad aprile, è stato oggetto di controversie. Gli utenti hanno espresso insoddisfazione riguardo alla sua interfaccia, ritenuta poco intuitiva, e alla disposizione dei commenti, considerata scomoda. In risposta a questi feedback negativi, YouTube ha interrotto il test per apportare modifiche e miglioramenti.

Ora, con le revisioni implementate, il design è di nuovo disponibile per gli abbonati Premium, che possono attivarlo accedendo alla pagina iniziale di YouTube e cliccando sul messaggio che li invita a "condividere il loro feedback". Una volta attivato, il nuovo layout viene applicato a tutta l'esperienza di navigazione web.

Il nuovo design mira a migliorare l'esperienza di visualizzazione e la scoperta di contenuti su YouTube. Tra le principali funzionalità, il layout è stato ottimizzato per offrire un'esperienza di visione più coinvolgente.

9 domande per i tester

La nuova interfaccia facilita la ricerca di contenuti correlati a quelli visualizzati, rendendo più semplice per gli utenti trovare video simili o rilevanti. Inoltre, è stata migliorata l'accessibilità ai commenti, che ora sono più facilmente visibili e accessibili, rispondendo così a una delle principali critiche mosse dagli utenti durante il test iniziale.

YouTube è particolarmente interessato a raccogliere feedback dagli abbonati Premium che provano il nuovo design. Un modulo di feedback, composto da 9 domande, è disponibile per consentire agli utenti di fornire commenti e suggerimenti dettagliati. Questo feedback sarà fondamentale per ulteriori miglioramenti e per l'eventuale implementazione globale del nuovo design.

Il test del nuovo design per il desktop di YouTube Premium è iniziato il 2 giugno e durerà fino al 1° luglio. Durante questo periodo, oltre al nuovo layout, YouTube sta testando altre funzionalità sperimentali, tra cui "Jump Ahead" e "Fai domande". La funzione "Jump Ahead" consente agli utenti di passare rapidamente a momenti specifici di un video, migliorando l'efficienza nella fruizione dei contenuti.

"Fai domande" è una funzione generata dall'intelligenza artificiale che suggerisce domande da porre al creatore di un video, arricchendo l'interazione tra utenti e creatori di contenuti. Queste funzionalità sperimentali possono essere attivate visitando la pagina delle funzioni sperimentali di YouTube.