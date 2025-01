Brave Search può ora "riclassificare" i siti web nei preferiti

Brave Search ha recentemente introdotto una nuova funzionalità chiamata Rerank. Questa consente agli utenti di definire le preferenze di ordinamento dei risultati di ricerca e di impostare siti specifici con un ranking più alto. Brave Search è uno strumento di ricerca incentrato sulla privacy creato da Brave Software, che utilizza il proprio indice web per generare risultati di ricerca. Si tratta di un'alternativa rispetto a Google e Bing, con un particolare focus sulla privacy degli utenti. Secondo le ultime statistiche, Brave Search ha ora oltre 75 milioni di utenti e gestisce 1,2 miliardi di query ogni mese.

Brave Search: come funziona Rerank

Come accennato, la nuova funzionalità offre agli utenti la possibilità di aumentare o diminuire i domini dai loro risultati di ricerca. Tale opzione è accessibile tramite un nuovo pannello sul lato destro della pagina dei risultati di ricerca, che mostra un riepilogo dei risultati per il termine di ricerca specificato. Gli utenti possono cliccare su pollice in su o pollice in giù sotto ogni dominio per aumentare o diminuire il ranking del risultato nelle ricerche. In questo modo, è possibile dare priorità nei risultati di ricerca ai siti di cui ci si fida di più. Allo stesso modo si può inviare in fondo alla lista, o addirittura eliminare del tutto, quelli che non soddisfano la qualità desiderata.

Indipendentemente da come gli utenti scelgono di sfruttare Rerank, le modifiche saranno limitate al proprio account. In questo modo, ogni utente sulla rete o sul computer può beneficiare di risultati personalizzati collegati al proprio account. Inoltre, Brave non raccoglierà i dati di Rerank per modificare i risultati di ricerca. Brave Search continuerà a funzionare senza modifiche. L’azienda ha chiarito che le impostazioni di Rerank sono archiviate localmente e trasmesse allo strumento di ricerca tramite un cookie, che non viene utilizzato per il tracciamento.

Naturalmente, gli utenti possono cancellare le proprie preferenze e riportare Brave Search allo stato di default in qualsiasi momento. Rerank si basa su Goggles, una funzionalità introdotta nel 2022, che consente agli utenti di impostare le proprie regole e filtri per sovrascrivere gli algoritmi predefiniti di Brave Search per la generazione di risultati di ricerca. La nuova funzionalità non intende sostituire Goggles, ma piuttosto consentire agli utenti di modificare i risultati di ricerca in modo più rapido e semplice.