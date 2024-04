Bonus di 25 euro con HYPE Premium: approfittane ora

Stai cercando un conto che offra vantaggi concreti e che ti faccia risparmiare? Ti consigliamo vivamente HYPE Premium. Con questo conto online hai accesso a una vasta gamma di servizi e funzionalità che ti semplificano la vita e ti permettono di fare di più con i tuoi soldi. E in più, in questo momento puoi approfittare di un bonus di 25 euro come omaggio di benvenuto della fintech.

HYPE Premium: bonus di 25 euro e tanti vantaggi a portata di mano

HYPE Premium ti offre tutto quello di cui hai bisogno per gestire le tue finanze in modo semplice e sicuro. Con questo conto puoi:

Effettuare pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo senza commissioni, sia che tu sia in Italia che all'estero.

in tutto il mondo senza commissioni, sia che tu sia in Italia che all'estero. Avere una carta di debito World Elite Mastercard che ti offre esclusivi vantaggi e servizi assicurativi.

che ti offre esclusivi vantaggi e servizi assicurativi. Ricevere assistenza prioritaria via telefono, email, chat e persino WhatsApp.

via telefono, email, chat e persino WhatsApp. Approfittare di un'ampia copertura assicurativa che include viaggi, spese mediche, acquisti e molto altro.

Per ottenere il bonus devi accedere alla pagina di apertura del conto, inserire i tuoi dati personali e le informazioni richieste. Quando richiesto, inserisci il codice promo CIAOHYPER (tutto maiuscolo) per ottenere il bonus. Completa poi la registrazione e il conto sarà subito a tua disposizione.

Il canone di HYPE Premium è di soli 9,90 € al mese, un prezzo davvero conveniente se consideri tutti i vantaggi che questo conto ti offre. In più, con il bonus di 25 euro avrai già una base finanziaria da cui iniziare. Non ti resta che aprire il conto, ma oggi stesso se possibile. Il motivo è semplice: la promozione durerà ancora per pochi giorni. Devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto, entrare nella pagina dedicata e avvierà la procedura. Un mondo di vantaggi ti aspetta con HYPE Premium.





