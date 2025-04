Bologna - Empoli (Coppa Italia): come vederla in streaming dall'Italia e dall'estero

Bologna - Empoli è la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo il 3 a 0 dell'andata, gli emiliani hanno la strada spianata verso la finale dove è già qualificato il Milan che ha battuto l'Inter nel derby di ieri. La partita si giocherà oggi, giovedì 24 aprile, a partire dalle 21:00.

Per vedere Bologna - Empoli in streaming è sufficiente collegarsi a Mediaset Infinity. La piattaforma di streaming di Mediaset, infatti, garantisce la diretta dell'evento in contemporanea alla diretta TV.

Chi si trova all'estero, in un Paese in cui la partita non viene trasmessa (solo poche emittenti estere hanno acquistato i diritti della Coppa Italia), può seguire il match in modo molto semplice. Basta ricorrere a una VPN e selezionare un server italiano, sfruttando poi la diretta streaming tramite Mediaset Infinity.

Bologna - Empoli: orario e probabili formazioni

Il match tra Bologna e Empoli è in programma oggi, 24 aprile, dalle 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Ecco le probabili formazioni del match:

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

: Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga. All. Italiano Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Ebuehi, Henderson, Grassi, Pezzella; Anjorin, Cacace; Esposito. All. D'Aversa

