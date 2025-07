Bollette sotto controllo per 24 mesi a prezzi ribassati: l'offerta di Engie

In un contesto in cui i prezzi dell'energia possono cambiare rapidamente, ENGIE lancia una proposta pensata per garantire tranquillità e chiarezza a famiglie e consumatori. La soluzione si chiama Energia PuntoFisso e permette di mantenere bloccati i costi di luce e gas per due anni interi, evitando aumenti inaspettati e gestendo tutto comodamente online.

L'attivazione è disponibile fino al 16 luglio 2025 e puoi scegliere se sottoscrivere solo una delle due forniture o entrambe, in base alle tue esigenze. Puoi farlo direttamente sul sito di ENGIE.

Prezzo garantito, gestione digitale e attenzione all'ambiente: scopri ENGIE

Con Energia PuntoFisso di ENGIE sai fin da subito quanto pagherai:

0,123 €/kWh per l'energia elettrica (puoi scegliere tra tariffa monoraria o a fasce);

per l'energia elettrica (puoi scegliere tra tariffa monoraria o a fasce); 0,4475 €/Smc per il gas naturale;

per il gas naturale; 6 euro al mese come quota fissa per ogni fornitura.

Le cifre concordate restano ferme per 24 mesi, a prescindere dall'andamento del mercato. Non ci sono clausole nascoste o costi inattesi: tutto è trasparente e sotto controllo.

A rendere la promo ancora più interessante è il fatto che l'energia elettrica proviene al 100% da fonti rinnovabili certificate, senza spese aggiuntive. Una scelta concreta per chi vuole consumare in modo più responsabile, senza complicazioni.

Tutta la gestione è digitale: con l'app ENGIE Italia puoi monitorare i consumi in tempo reale, consultare le fatture degli ultimi due anni, accedere allo storico delle spese e gestire tutto in modo pratico. I pagamenti avvengono tramite addebito diretto, così da non doverti preoccupare di scadenze o bollettini.

Per attivare l'offerta basta andare sul sito ufficiale di ENGIE, selezionare luce, gas o entrambe le opzioni e concludere la procedura in pochi passaggi. Se hai bisogno di una mano nella scelta, puoi anche contattare gratuitamente un consulente dedicato, pronto ad aiutarti a trovare la soluzione giusta per te.

