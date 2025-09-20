Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Bollette più basse e prezzi fissi per 12 mesi con la nuova promo flash di Octopus Energy
Con Octopus Energy è possibile accedere a tariffe luce e gas in grado di garantire bollette più basse e un prezzo fisso per 12 mesi.
Davide Raia
Pubblicato il 20 set 2025
Link copiato negli appunti

Octopus Energy si conferma, sempre di più, un punto di riferimento per il settore delle offerte luce e gas. Con la nuova promozione, infatti, il fornitore mette a disposizione di tutti gli utenti la possibilità di accedere a Octopus Fissa 12M.

Si tratta di una promo a prezzo bloccato per 12 mesi che garantisce la possibilità di ridurre il costo dell'energia fino a 0,099 €/kWh per la luce e 0,433 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 84 euro/anno per fornitura.

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, tramite il link qui di sotto, e poi completare l'attivazione.

Per completare l'attivazione è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario e i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, riportati in bolletta).

Accedi qui all'offerta di Octopus

octopus energy logo

Bollette più leggere con Octopus

Octopus Energy è il fornitore giusto per abbassare l'importo delle bollette e, nello stesso tempo, proteggersi dai rincari per almeno 12 mesi. La promozione in corso, infatti, rappresenta un'occasione da cogliere al volo, anche considerando il fatto che i prezzi dell'energia a cui è possibile accedere sono più bassi rispetto a quelli proposti in precedenza.

Fino al prossimo 24 settembre, infatti, per chi sceglie Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo a:

  • 0,099 €/kWh per l'energia elettrica
  • 0,433 €/Smc per il gas naturale

Le forniture prevedono un costo di commercializzazione di 84 euro all'anno (quindi 7 euro al mese). Non ci sono costi iniziali da sostenere e non ci sono vincoli. Per attivare le tariffe basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione. È necessario avere a disposizione i dati dell'intestatario, i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas) e le coordinate del conto corrente.

Accedi qui all'offerta di Octopus

