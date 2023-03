Bolletta senza stress: ecco la proposta NeN con costo fisso mensile

Che si tratti di luce o gas, le bollette sono ormai decisamente fuori controllo.

I costi dell'energia, infatti, da diversi mesi stanno puntando con decisione verso l'alto, causando non pochi problemi tanto ai cittadini quanto alle imprese.

Contenere i consumi non basta e, accogliere una bolletta senza stress sembra ormai impossibile. Eppure, grazie all'innovativa proposta di NeN, è possibile finalmente tenere sotto controllo questo tipo di spesa.

Stiamo parlando di un fornitore che procura luce e gas ai propri clienti con una formula di abbonamento con costo fisso mensile.

Calcolando la spesa annua, NeN stabilisce un costo complessivo diviso su 12 mesi, andando a bloccare il costo della materia prima. Ciò significa che, di anno in anno, è possibile stabilire a priori il costo mensile della propria bolletta.

Bolletta senza stress? Con la formula proposta da NeN non è più un miraggio

Cosa significa tutto ciò a livello pratico?

Lavorando di anno in anno, NeN permette agli utenti di sapere per 12 mesi quale sarà l'importo della propria bolletta, rendendolo un costo fisso e non più variabile. Ciò comporta una serie di vantaggi, come una notevole facilità quando si tratta di programmare bilanci familiari e non solo.

Va poi tenuto conto che, oltre a quanto detto finora, questa azienda si dimostra anche un fornitore particolarmente attento all'aspetto green.

Tante proposte del settore offrono opzioni ecologiche: NeN va oltre a tutto ciò, proponendo solo piani green.

In tal senso, per esempio, l'elettricità erogata è prodotta attraverso fonti rinnovabili e, per quanto riguarda il CO2, il fornitore cerca di compensare le emissioni.

Infine, merita una citazione l'app per smartphone di NeN.

Questa permette di tenere sotto controllo spese e consumi attraverso pochi e semplici tocchi sul display del telefono. Un altro servizio che va a rafforzare l'immagine di un'azienda che promuove un concetto moderno di bolletta.

