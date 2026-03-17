Bolletta luce e gas, rincari superiori a 300 euro: ecco come difendersi

Un disastro annunciato. La guerra in Iran sta avendo conseguenze dirette in tutto il mondo, Italia compresa: le ultime stime parlano di una stangata energetica di proporzioni notevoli, con rincari sulla bolletta luce e gas superiori a 300 euro l’anno dopo le prime settimane dall’inizio del conflitto.

Per difendersi dai continui rincari, una delle soluzioni più intelligenti è di bloccare il costo della materia prima Luce e Gas con un’offerta a prezzo fisso che permetta di scegliere anche la tariffa più bassa ogni volta che se ne presenti l’occasione. Un identikit, quello appena descritto, che porta direttamente all’offerta a prezzo fisso di Octopus, che con le nuove tariffe valide fino al 19 marzo ha portato per la prima volta al ribasso dall’inizio della guerra sia il costo della luce che del gas.

Le nuove tariffe Luce e Gas di Octopus valide fino al 19 marzo

L’offerta a prezzo fisso di Octopus Energy permette di bloccare il costo della materia prima Luce e Gas per dodici mesi consecutivi. Di seguito trovate le nuove tariffe e il costo di commercializzazione.

Luce (tariffa monoraria)

0,1353 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi di fila

: costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi di fila 6 euro al mese (72 euro l’anno): costo di commercializzazione

Gas

0,49 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per 12 mesi di fila

: costo della materia prima Gas bloccato per 12 mesi di fila 7 euro al mese (84 euro l’anno): costo di commercializzazione

A completare l’importo finale in bolletta vi sono poi i costi indipendenti dal fornitore, ossia le imposte, gli oneri di sistema e di regolazione, nonché le spese riguardanti il trasporto e la gestione del contatore.

Per beneficiare delle nuove tariffe Luce e Gas dell’offerta a prezzo fisso di Octopus occorre sottoscrivere una nuova fornitura entro il 19 marzo. La sottoscrizione dell’offerta avviene direttamente online e richiede solo pochi minuti del proprio tempo libero, in aggiunta ai propri dati e quelli dell’attuale fornitura; il passaggio verrà gestito interamente da Octopus Energy senza alcuna interruzione dei servizi.

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