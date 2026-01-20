Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Bolletta luce e gas più leggera con lo sconto di 36 euro offerto da NeN
La promozione in corso prevede l'inserimento del codice promozionale PROVACINEN al momento della sottoscrizione.
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 gen 2026
L’inverno è arrivato, i primi rincari sulla bolletta luce e gas anche. Se l’ultimo aumento vi ha convinto a cambiare operatore, potete prendere in considerazione l’offerta di NeN, fornitore del mercato libero italiano appartenente al Gruppo A2A, grazie alla quale riuscirete a ottenere uno sconto di 36 euro utilizzando il codice promozionale PROVACINEN in fase di sottoscrizione.

Il coupon PROVACINEN è valido su tutte le offerte di NeN e prevede uno sconto di 36 euro su luce e gas spalmato sui primi 12 mesi di fornitura. Nello specifico, l’utilizzo del codice dà diritto a 18 euro di sconto sulla bolletta della luce e altri 18 euro di sconto sulla bolletta del gas.

Le attuali offerte luce e gas di NeN

NeN si distingue dagli altri fornitori luce e gas per offrire 12 rate uguali in bolletta con il prezzo della materia prima bloccato fino a dieci anni. Inoltre, se un utente trova un’offerta migliore può andare via in qualsiasi momento senza penali.

Ecco una panoramica delle offerte NeN attive nel mese di gennaio:

Luce Dieci

  • 0,106 euro/kWh: prezzo della materia prima luce bloccato per dieci anni consecutivi
  • 9,50 euro al mese: quota fissa mensile

Luce Due

  • 0,109 euro/kWh: prezzo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi
  • 9,00 euro al mese: quota fissa mensile

Gas Due

  • 0,370 euro/Smc: prezzo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi
  • 10,00 euro al mese: quota fissa mensile

La rata fissa di NeN permette prima di tutto di pianificare la spesa relativa alla bolletta luce e gas durante tutto l’anno, senza trovarsi a gestire imprevisti dell’ultimo minuto dovuti a folli rincari. Questo poi si traduce anche in meno preoccupazioni riguardo alla bolletta, visto che l’importo rimarrà lo stesso per tutti i dodici mesi dell’anno: maggiori informazioni sono disponibili al link che segue.

