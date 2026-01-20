Bolletta luce e gas più leggera con lo sconto di 36 euro offerto da NeN

L’inverno è arrivato, i primi rincari sulla bolletta luce e gas anche. Se l’ultimo aumento vi ha convinto a cambiare operatore, potete prendere in considerazione l’offerta di NeN, fornitore del mercato libero italiano appartenente al Gruppo A2A, grazie alla quale riuscirete a ottenere uno sconto di 36 euro utilizzando il codice promozionale PROVACINEN in fase di sottoscrizione.

Il coupon PROVACINEN è valido su tutte le offerte di NeN e prevede uno sconto di 36 euro su luce e gas spalmato sui primi 12 mesi di fornitura. Nello specifico, l’utilizzo del codice dà diritto a 18 euro di sconto sulla bolletta della luce e altri 18 euro di sconto sulla bolletta del gas.

Le attuali offerte luce e gas di NeN

NeN si distingue dagli altri fornitori luce e gas per offrire 12 rate uguali in bolletta con il prezzo della materia prima bloccato fino a dieci anni. Inoltre, se un utente trova un’offerta migliore può andare via in qualsiasi momento senza penali.

Ecco una panoramica delle offerte NeN attive nel mese di gennaio:

Luce Dieci

0,106 euro/kWh : prezzo della materia prima luce bloccato per dieci anni consecutivi

: prezzo della materia prima luce bloccato per dieci anni consecutivi 9,50 euro al mese: quota fissa mensile

Luce Due

0,109 euro/kWh : prezzo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi

: prezzo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi 9,00 euro al mese: quota fissa mensile

Gas Due

0,370 euro/Smc : prezzo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi

: prezzo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi 10,00 euro al mese: quota fissa mensile

La rata fissa di NeN permette prima di tutto di pianificare la spesa relativa alla bolletta luce e gas durante tutto l’anno, senza trovarsi a gestire imprevisti dell’ultimo minuto dovuti a folli rincari. Questo poi si traduce anche in meno preoccupazioni riguardo alla bolletta, visto che l’importo rimarrà lo stesso per tutti i dodici mesi dell’anno: maggiori informazioni sono disponibili al link che segue.

