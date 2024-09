Bolletta luce e gas: con Sorgenia ricevi uno sconto fino a 150 euro

Fino al 26 settembre gli utenti che attiveranno l'offerta Next Energy Sunlight o Next Energy Smart di Sorgenia, associando anche il servizio fibra, riceveranno un sconto in bolletta fino a 150 euro. Lo sconto massimo è previsto con la sottoscrizione del contratto Trial Fuel, che prevede l'attivazione delle forniture di energia elettrica, gas e fibra.

I contratti disponibili sono Single (energia elettrica o gas), Single + Fibra, Dual Fuel (energia elettrica e gas) e Trial Fuel (energia elettrica, gas e fibra), con un risparmio massimo per ciascuna fornitura pari a 50 euro.

Risparmia fino a 150 euro sulla bolletta di luce e gas con Sorgenia

I 50 euro di risparmio fanno riferimento a ogni singola fornitura, ciò significa che il risparmio complessivo in bolletta può arrivare a 150 euro. Nel caso specifico, l'attivazione del contratto Trial Fuel per l'offerta Next Energy Sunlight o Next Energy Smart fa sì che si riceva uno sconto di 50 euro sulla bolletta della luce, 50 euro sulla bolletta del gas e ulteriori 50 euro per il servizio della fibra.

Se la scelta ricade sul contratto Dual Fuel, che prevede l'attivazione delle forniture di luce e gas, la promozione in corso offre 40 euro di sconto su ogni fornitura, per un risparmio totale dunque pari a 80 euro. Lo stesso risparmio si ottiene con la sottoscrizione del contratto Single (luce o gas) più il servizio fibra di Sorgenia: 40 euro di sconto su una delle due forniture selezionate e ulteriori 40 euro per la fibra.

Maggiori informazioni sulle offerte Next Energy Sunlight e Next Energy Smart su questa pagina del sito ufficiale di Sorgenia. La promozione scade il 26 settembre.

