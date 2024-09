Bluesky: il social simil-X introduce la possibilità di caricare video

Bluesky, il social network decentralizzato in rapida crescita, ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che permette agli utenti di caricare video della durata massima di 60 secondi. Questo aggiornamento ha l'obiettivo di rendere la piattaforma più competitiva rispetto ad altri social media, come X, Instagram Threads e Mastodon. La popolarità di Bluesky è aumentata significativamente, anche grazie al blocco di X in Brasile.

L’introduzione dei video arricchisce l’esperienza degli utenti, offrendo loro la possibilità di condividere momenti salienti e discutere di argomenti che spaziano dalla politica allo sport, dalla cultura pop alle notizie. Di default, i video verranno riprodotti automaticamente, ma questa impostazione potrà essere disattivata nelle preferenze dell’utente.

Ogni post su Bluesky può contenere un solo video, con la possibilità di aggiungere anche sottotitoli. Attualmente, gli utenti possono caricare fino a 25 video o un massimo di 10 GB di contenuti video al giorno, anche se tali limiti potrebbero essere rivisti in futuro.

Bluesky prende delle precauzioni per impedire la pubblicazione di contenuti illegali

Per evitare spam video, Bluesky richiede la verifica dell’indirizzo email. La piattaforma consente anche la condivisione di contenuti per adulti, che potranno essere contrassegnati con apposite etichette per permettere agli utenti di filtrarli dalla propria timeline grazie agli strumenti di moderazione. Inoltre, Bluesky elabora i video utilizzando le tecnologie di Hive e Thorn per garantire che vengano applicati correttamente gli avvisi di contenuto e per impedire la pubblicazione di materiale illegale, come il CSAM (materiale di abuso sessuale su minori).

In caso di violazioni ripetute delle linee guida della comunità, gli utenti potrebbero perdere la possibilità di caricare nuovi video. Se un post contenente un video viene eliminato, i relativi dati saranno completamente rimossi dai server di Bluesky.

Sebbene il lancio di questa funzionalità sia arrivato appena dopo il dibattito presidenziale negli Stati Uniti, l'aggiunta del supporto per i video renderà Bluesky una piattaforma più coinvolgente per discutere argomenti di attualità. Questo aggiornamento segue altre novità recenti, come il lancio dei messaggi diretti, il miglioramento del feed Discover e la possibilità di nascondere le risposte.